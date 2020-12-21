"Мамо, я нічого не бачу": подробиці ДТП в Києві з 12-річною дівчинкою

У центральному районі Києва сталася аварія. Позашляховик "Лексус" намагався поперек руху перетнути кілька автосмуг. Маневр не вдався – і важкий автомобіль врізався в авто, у якому перебувала сім'я. Серйозно постраждала 12-річна дівчинка, яка на місці через травми втратила зір.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перелом черепа в поліції вважали легкими травмами

У центральному районі Києва, на проспекті Лобановського, відбулася аварія: "лексус" врізався в "сітроєн". З того авто серйозно постраждала 12-річна дівчинка Ліза, яку доправили в лікарню.

Місце аварії Facebook Київ Оперативний

"Ми вчотирьох їхали забирати сина чоловіка. За кермом був чоловік Андрій. Також із нами їхали діти – Ліза і Маша. Ми живемо на проспекті Лобановського і були вже зовсім недалеко від будинку. Наш автомобіль саме від'їхав від світлофора, швидкість була близько 50 км. Чоловік останньої миті помітив ніс цього позашляховика і став брати праворуч, щоб уникнути зіткнення. Я закричала: "Куди ти?", коли цей "лексус" на швидкості врізався в нас. Якби Андрій не побачив його і не взяв праворуч, то не було б зараз ні Лізи, ні його. Усе було як у тумані. Я побачила дочку в крові й почула, як вона каже мені: "Мамо, я нічого не бачу". У неї була розбита голова, і вона втратила зір", – стримуючи сльози, розповідає мама постраждалої дівчинки Леся Япринцева.

У Лізи струс мозку, рвана рана на лобі й перелом лобової частини черепа. Зір дещо відновився, за словами мами, дівчинка вже трохи бачить. Однак у поліцейських документах правоохоронці написали, що в дитини легкі тілесні ушкодження.

Постраждала Ліза зараз у лікарні. Facebook Лесі Япринцевої

"Коли я запитала в нашого лікаря про це, у нього округлилися очі. Він сказав, що як можна було написати "легкі ушкодження", коли в дитини перелом", – каже Леся.

Водійка та її чоловік увесь час сміялися

На місці аварії водійка, яку назвали Оленою, і її чоловік поводилися досить дивно. "Я була шокована від того, що сталося. А вони весь час посміхалися, їм було весело. Чоловік цієї водійки говорив, що, мовляв, нічого страшного, та я тобі нову машину куплю", – розповідає мама Лізи.

Водійка "лексуса". Facebook Київ Оперативний

Чоловік водійки "лексуса". Скрин відео Авто євро сила

За словами Лесі, "лексус" виїжджав із парковки супермаркету "Новус". "Водійка позашляховика перетнула дві смуги просто поперек руху, переїхала суцільну лінію й виїхала в наш потік руху. Таке враження, що й наші смуги вона збиралася перетнути поперек, щоб їхати далі по перпендикулярній дорозі. Вона навіть не зупинялася, коли ми намагалися уникнути удару, вона врізалася в наше авто й відкинула нас, як кеглю", – розповідає Япринцева.

За словами постраждалих і очевидців аварії, водійка була п'яна. До того ж і чоловік винуватиці аварії заявив, що того дня в неї був день народження. На відео з місця аварії, правда, чоловік водійки відкидає всі звинувачення в тому, що вони п'яні. Запевняє, що в нього самого проблеми з печінкою й алкоголь йому категорично не можна.

Андрій і Леся з донькою Лізою Facebook Лесі Япринцевої

Він уже намагався зв'язуватися з родиною Лесі, щоб запропонувати залагодити все полюбовно. "Ви знаєте, ДТП сталася приблизно о 21:00 12 грудня, а вже наступного ранку наша справа в поліції раптом загубилася. Щоправда, після того як ми почали з'ясовувати, у чім річ, вона знайшлося. Зараз нею займаються в Головному управлінні поліції. Сподіваюся, що слідчі розберуться", – каже Леся.

Сім'я постраждалої дівчинки бореться за те, щоб Ліза могла бачити. Буквально напередодні ДТП дівчинка пройшла перевірку в окуліста, тоді в неї було 100% зір. Також чекає відновлення і всю родину, тому що удари і травми вже даються взнаки.