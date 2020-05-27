Синіла, втрачала свідомість, але лікарі відмовилися рятувати. Моторошні деталі трагедії з жінкою на Прикарпатті

Трагедія розгорнулася в місті Калуш на Франківщині. Там на очах у дочки вмирала мама, а лікарі запевняли, що немає підстав для госпіталізації. Вони навіть не дозволили викликати швидку, щоб перевезти жінку в іншу лікарню. У підсумку до іншого медзакладу Розалія Магас так і не доїхала.
Детальніше про цю історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Терміново відправили в лікарню
68-річна Розалія Магас з Калуша захворіла на початку травня. "Вона почувалася зле. Викликали сімейну лікарку, та призначила антибіотики, чай. На другому тижні дивлюся – мама задихається, їй не вистачає повітря. Записалися, щоб здати аналізи, зробити кардіограму, рентген. 20 травня ми приїхали на 9:00. Але після рентгена сімейна лікарка відразу виписала направлення в лікарню й сказала їхати негайно, у мами було двостороннє запалення легень", – згадує дочка Наталія Чекаловська.
Розалія Магас
З особистого архіву
Швидка доставила жінку до Калуської центральної районної лікарні. Чекати довелося хвилин 15. Їй виміряли тиск – 180/140. Розалія Василівна ще жартувала, що це нормально, тому що робочий тиск у неї 220. Визначили рівень цукру, потім – кисню, апарат показував то 70, то 82.
"Час минав, вони стали шукати кардіолога, але виявилося, що кардіологія закрита через коронавірус, а лікаря в них взагалі немає. Саме тоді мама вже почала задихатися, губи синіють, руки холодні, її всю трусить. Всі медики в захисних костюмах, навіть не знаю, як їх звуть. Кинулися шукати пульмонолога, якого теж не виявилося", – розповідає і ледь не плаче дочка.
"Викликали з реанімації лікарку Наталію Сьоміну. Та стала знову розпитувати, що трапилося, мама вже насилу розмовляла. Намагаюся їй пояснити, а вона мене просто ігнорує. Сіла робити записи, я говорю: "Ви хоч у направлення гляньте, там написано, що екстрена госпіталізація". Але та робить вигляд, що не чує. Потім встає і каже іншому лікарю: "Не бачу жодних проблем, це не мій пацієнт", – додає жінка.
Розалія Магас (друга ліворуч) з подругами
З особистого архіву
Уже в таксі жінці стало погано
Кисень Розалії Василівні так само відмовилися дати. А коли з'явилася пульмонологиня, то Чекаловську виставили за двері. Тоді вона кинулася до керівництва медзакладу.
Її направили до заступниці директора Наталії Кінаш. "Розумієте, у нас коронавірус, в реанімацію не можемо взяти. Ви їдьте в лікарню на вул. Карая", – сказала Кінаш.
"Поки я розмовляла, маму вже перемістили в коридор, тому що привезли пацієнта з температурою. Її трусить, вона вся синя. Швидку нам викликати не дозволили, свій транспорт не дали, мовляв, на перевезення не можна. Я викликала таксі", – каже дочка.
Уже в машині Розалія Магас стала втрачати свідомість. Переляканий водій намагався викликати швидку, але вирішили розвернутися і їхати назад. Хвилин п'ять намагалися потрапити в приймальне відділення. Допомагали і таксист, і охоронець, і люди, які опинилися поруч, щоб покласти жінку на каталку.
У направленні зазначено, що Магас потрібна термінова госпіталізація в реанімаційне відділення
"У мами свідомості немає, але вона ще дихає. Я кричу: "Мамо, мамо!". Вони хотіли її знову в оглядову везти. Яка оглядова, вона вмирає!" – додала Наталія.
У лікарні обіцяють розслідування
Розалію Магас завезли в операційну. Через пів години вийшла Сьоміна й лікар-анестезіолог. "Мені дуже шкода, але нам не вдалося врятувати", – сказала вона, розвернулася й пішла.
Генеральний директор медзакладу та його заступниця попрохали вибачення за те, що трапилося, та обіцяли в усьому розібратися.
"Так, розпочато службове розслідування в лікарні, також має бути ще одне службове розслідування з департаментом охорони здоров'я. Щодо нашого розслідування перше засідання відбудеться 27 травня. Коли в мене з'являться якісь хоча б проміжні рішення, все оголошу", – пообіцяв нам медичний директор Калуської центральної районної лікарні Валерій Паляниця.
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