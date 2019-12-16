"Мамо, подивися": дівчинка на святі показувала "непристойний жест". Фото

У Великобританії на святі в дитячому садку п'ятирічна дівчинка випадково показувала непристойний жест (середній палець руки).

Як повідомляє The Sun, Елла Легг стояла на сцені і протягом 20 хвилин показувала мамі і гостям на святі "середній палець".

Відзначається, що дівчинка всього лише хотіла звернути увагу і показувала на зачіпку на своєму пальчику.

"Я чула, як дехто сміявся. Я сиділа і подумки благала: "Елло, припини". Але я не могла до неї підійти, тому вона продовжувала показувати, мовляв: "Мамо, зверни увагу", – розповіла її мама.

Після демонстрації одного середнього пальця, дівчинка почала показувати непристойні жести обома руками, чим повеселила людей на святі.

Елла Легг на святі The Sun

Елла Легг показувала середній палець The Sun

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