"Мама на війні": українців вразила тендітна блондинка, яка пережила м'ясорубку на Донбасі

Офіцер 30-й ОМБр Ліна розповіла про свою долю в армії і життя після служби на Донбасі, чим зворушила українців.

Ліні 33 роки і вона - молодший лейтенант, а в армію пішла по стопах батька - він був кадровим військовим і вийшов на пенсію ще до початку війни на Донбасі, повідомляється на сторінці ініціативи "Повернись живим" в Facebook.

Під постом в соцмережі безліч побажань "Бережи вас Бог!" і подяк.

На передову Ліна потрапила рівно чотири роки тому - в травні 2014 го.

"Тоді ніхто не розумів, що, насправді, відбувається. Під першими обстрілами в Луганській області було дуже страшно: по нам працювали, наприклад, танки і "Гради ". Але до всього звикаєш - ми перечікували "движуху" в бліндажах, мимоволі пригиналися, коли щось велике поруч прилітало, але все одно продовжували, наприклад, снідати, обідати і вечеряти. Адже не дарма кажуть, що війна війною, а обід - за розкладом", - згадує дівчина.

Офіцер 30-й ОМБр Ліна facebook.com/backandalive

Ліна будує кар'єру офіцера і збирається далі розвиватися на службі. "Я виросла в казармах і на полігонах. Для мене в цьому немає нічого такого - просто ти зробив одного разу свій вибір і тепер дотримуєшся його. Звичайно, ніхто з кадрових військових не думав, що доведеться якось воювати, але, коли чотири роки тому нам сказали переїжджати в батальйони - ми зрозуміли, що це не просто так", - розповідає дівчина.

Мініатюрна блондинка спочатку була солдатом, радіотелефоністом, в розвідвзводі.

"Безпосередньо в армії я з 2010-го. А взагалі в силових структурах ще довше - до ВСУ служила в військовому госпіталі", - згадує вона.

Зараз основне завдання молодшого лейтенанта - робота з особовим складом. З бази бригади в зоні ООС Ліна виїжджає на передову: каже там з бійцями, дізнається про їхні проблеми і, само собою, намагається їх вирішити. За словами військової, іноді негаразди не вимагають ніяких втручань: ти просто слухаєш людину і від цього йому вже стає легше.

Вдома Ліну чекає дочка. Дівчинка вчиться в молодших класах і знає, що мама зараз на війні.

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