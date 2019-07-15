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"Малюють х*хла!" Цимбалюк жорстко розніс російський телеміст

34.3т Читати матеріал російською

Показушний телеміст з Україною, який показав пропагандистський канал "Россия 24", підтверджує, що Російська Федерація досі продовжує сприймати нашу країну як символ "шароварщини".

Насправді ж Україна стала зовсім іншою після подій, які почалися у 2014 році і тривають досі. Про це нагадав український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Зараз виходить так, що малюється комічний український персонаж – "хохол". Рушничок вишитий, красивий кошик, там, напевно, повинні бути сало, шматок хліба і цибулина. Ну, і бажано ще пляшка горілки, закрита не корком, а качаном. Можна, звісно, ось так це позиціонувати, але, повірте, ці атрибути, вони можуть і бути в сучасному українському житті, але на цьому все не закінчується", – сказав він.

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"Україна – це не тільки поїсти, потанцювати і якимось чином порозважатися. Просто вони намагаються використовувати цей український імідж довоєнний. Так, тоді це в принципі нікого не обходило, багато в чому ми були такими. А чому б не поїсти сала і не запити горілкою? Але вони цю країну вбили, немає цієї країни вже. Ось власне і все", – обурено додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк розцінив скандальний телеміст як цинічний акт Росії, з огляду на те, що вона "відкрито паскудить на могили, бреше, плює у душі живим".

Також журналіст сильно відповів на обурення ведучого телемосту Андрія Малахова з приводу заборони показу в Україні пропагандистського шоу. Цимбалюк порадив рупору Кремля: перш ніж дивуватися протесту України, слід згадати про війну, яку РФ веде вже п'ять років. Журналіст наголосив, що в цій трагедії не можна використати монтаж, як на телебаченні.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Цимбалюк, да чё его ("Рисуют х*хла!"), когда ты уже давно нарисовался ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Репоеды предпочитают лосины и лапти,пьют исключительно бояру и стекломой(все что горит),предпочитают занюхивать лысиной товарисча.
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Питон Каа
Питон Каа
Про какую войну блеет этот ушастик? Про гражданскую войну, которую укронацисты развязали против своего же народа, не согласного с вооруженным переворотом?
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Ishin David
Ishin David
Питон Каа, Мляяя,какой бред вам вдолбили в голову,ты же не живёшь на Украине,а считаешь что знаешь лучше что там происходит чем сам житель...пи**ц просто. Попахивает только слабоумием от авторов этой писанины
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Питон Каа, ну- ну, рассказывай своим детям сказки на ночь.
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