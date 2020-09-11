Малюська запропонував залишити в Україні дві в'язниці: у міністра пояснили ідею

Двох великих в'язниць в Україні буде достатньо, проте СІЗО повинні працювати в кожному великому місті.

Таку заяву в ефірі телеканалу "ДОМ" зробив міністр юстиції України Денис Малюська. Як пояснила заступниця міністра Олена Висоцька в інтерв'ю "Укрінформу", глава відомства мав на увазі "далеку перспективу".

Малюська зазначив, що утримання однієї законсервованої в'язниці обходиться держбюджету дуже дорого, а подібних в'язниць у країні десятки.

Водночас, за словами глави Мін'юсту, СІЗО необхідні: на час досудового слідства підозрюваних треба десь утримувати.

Як заявив він, процес скорочення в'язниць тривалий і забере до 20 років.

"Коли міністр говорить про дві в'язниці на всю Україну, то йдеться про далеку перспективу. Ми ініціюємо закон про альтернативні види покарань, яким пропонуємо змінити низку статей Кримінального кодексу, щоб пробаційний нагляд міг бути як основним, так і додатковим видом покарання", – зазначила Висоцька.

Заступниця міністра юстиції розповіла, що зараз в Україні 52 000 ув'язнених та засуджених, з яких 30 000 утримуються у в'язницях, майже 20 000 – у СІЗО.

"Уявіть собі, ці 20 000 ув'язнених на сьогодні перебувають у 30 слідчих ізоляторах, які є в кожній області. Це застарілі будівлі, як правило, в центрі міста, які легше знести й побудувати нові, ніж ремонтувати. А в них перебувають люди, вина яких у скоєнні злочину ще не встановлена", – наголосила вона.

Висоцька додала, що в'язниць в Україні набагато більше, в майже 100, які діють, перебувають 30 000 засуджених.

"Просто скоротити кількість тюрем відповідно до точної кількості засуджених неможливо, тому що є різні режими утримування: неповнолітніх, жінок, вперше засуджених, особливо небезпечних осіб, довічних і так далі", – сказала заступниця міністра.

Вона вказала на необхідність оптимізувати систему, "тому зараз відбуваються перевезення засуджених із законсервованих в'язниць у діючі".

"Ми не будемо наповнювати на 90 або 100% кожну в'язницю, залишимо люфт до 30%. Думаю, в наступному році ще оптимізуємо 8 або 10 установ у такий спосіб", – сказала Висоцька.

Чиновниця нагадала, що в Україні вже закриті 27 установ виконання покарань, 8 – закриті цього року.

Як вважає вона, після подібної оптимізації залишиться близько 50 в'язниць.

"Утримування недіючої закритої установи виконання покарань обходиться державі в суму від 3 до 5 млн гривень на рік, залежно від території, системи опалення, електрики, кількості працівників, які в ній залишилися", – зазначила Висоцька.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції Денис Малюська показав, як виглядає безкоштовна камера в Лук'янівському СІЗО після ремонту.