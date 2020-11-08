Малюська розповів, кого не штрафуватимуть за відсутність маски

Після набуття чинності відповідного закону штраф за неносіння маски становитиме для громадян від 170 до 255 гривень, але каратимуть за це не всіх.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, відео з коментарем оприлюднили на сторінці Мінюсту. Покарання не застосовуватимуть до неповнолітніх або тих, хто не носить маску на вулиці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Раніше за порушення будь-яких правил карантину існували штрафи від 17 до 14 тисяч гривень, наголосив міністр.

"Застосовувати такий величезний штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим. Тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду. Ситуація кардинально зміниться після того, як набере чинності закон, який Верховна Рада ухвалила у п’ятницю (6 листопада, – ред)", – уточнил він.

Малюська пояснив, що новим законом запровадили новий окремий штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

"Застосування такого штрафу буде швидким, оскільки його накладатиме поліцейський або представник Держпроспоживчслужби одразу ж на місті, коли помітить громадянина, який не має маски", – пояснив Малюська.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна опинилася на 10 місці серед держав світу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, які було виявлено впродовж доби 6 листопада.