Міністр юстиції України Денис Малюська відкрив чергову платну камеру для ув’язнених в Україні. Цього разу у Львівському слідчому ізоляторі.

Про це він повідомив у Facebook, вказавши також розцінки за перебування у комфортних "апартаментах" для засуджених (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Клієнтоорієнтованість – наше все! Відкрили платну камеру у Львівському СІЗО", – написав міністр.

Платна камера у Львівському СІЗО Facebook/Denis Malyuska

За словами глави Мін’юсту, така камера обійдеться в 1000 грн за добу, 3500 грн – за тиждень, 4000 – за місяць.

Платна камера у Львівському СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Малюська також анонсував, що наступні платні камери у СІЗО планують відкрити у Чернігові, Харкові та Чернівцях.

Платна камера у Львівському СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Водночас у коментарях до його посту користувачі поцікавилися, чому ціни на платні камери різняться, наприклад, із Лук’янівським СІЗО Києва.

"Чудова пропозиція. Треба враховувати, що у вартість входять надійна охорона, триразове харчування, стабільний колектив, безкоштовна бібліотека, прогулянки, культурна програма", "Ось тут вже значно краще зроблено, ніж у Київському СІЗО і ціни навіть нижчі", "А чого у Львові дешевше, ніж у Києві? Лук'янівка популярніша", "Підкажіть, чому в Києві 12 000 коштує ця послуга, а у Львові 4000? Калькуляція незрозуміла", "Якщо ці гроші підуть на ремонт та благоустрій СІЗО, чому б і ні", "Санаторій", – коментують підписники.

Платна камера у Львівському СІЗО Facebook/Denis Malyuska

Коментарі українців Facebook/Denis Malyuska

Коментарі українців Facebook/Denis Malyuska

Коментарі українців Facebook/Denis Malyuska

Коментарі українців Facebook/Denis Malyuska

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.