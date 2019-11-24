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24 листопада • оновлено в 09:57
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Малосніжна й тепла: синоптики дали "м'який" прогноз на зиму-2020

4.8т
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Синоптики повідомили, що зима у 2020 році буде м'якою, теплою та малосніжною в Європі та США.

За даними Severe-weather, незважаючи на це, снігопади все ж очікуються, хоч і будуть не такими рясними, як зазвичай.

Зокрема, фахівці порівняли прогнози на три місяці: грудень, січень і лютий. Це дало загальну картину щодо погоди, згідно з якою в Європі переважатиме високий атмосферний тиск, що означає в цілому м'якішу зиму, ніж зазвичай.

Зима 2020 буде теплою

Зима 2020 буде теплою

pixabay

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За словами фахівців, можливі снігопади й спад температури, особливо, якщо високий тиск створить температурну інверсію із туманом, а на континент насунеться холодний фронт.

Малосніжна й тепла: синоптики дали "м'який" прогноз на зиму-2020

Синоптики нагадали, що довгострокові прогнози, як правило, не завжди бувають точними, так як можливі певні зміни в стратосфері, які зазвичай впливають на циркуляцію повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що в Україні прийдешня зима 2020 року буде в основному теплою й з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки. Температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Прогноз погоди
Тег
погода
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