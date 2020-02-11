"Мало не Сан-Франциско": Діденко поділилася дотепною історією про українське місто з "іншої планети"

Відомий синоптик Наталія Діденко поділилася дотепною історією від літньої жінки з громадського транспорту.

За її словами, пасажирка однієї з київських маршруток, яка тільки повернулася з Івана-Франківська, дуже здивувалася чистотою міста і порядністю місцевих жителів. Про це Діденко розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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"Тільки що в маршрутці літня жінка з двома сумками, з таких жвавих, які можуть об'їхати півміста в пошуках потрібних або дешевих продуктів, і такі жінки - безцінне джерело знань про такі місцях, встала, запросила сісти на своє місце людину з ознаками інвалідності та попутно розбила в пух і прах сучасну молодь, яка сидить носом в телефонах. Що благородно в першому випадку і часто справедливо в другому", – написала Діденко.

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Синоптик додала, що жінці на вигляд було близько 70 років і вона була одягнена в типовий для більшості пенсіонерів одяг. Після того, як її заяву про безсовісну молодь підтримали пасажири, жінка несподівано продовжила розмову.

"Я щойно повернулася з Івана Франка (так вона сказала) і хочу вам сказати - яка ж там всюди чистота, які люди, ніхто не курить і не плює на вулицях, молодь вихована, в кафе чисто, в транспорті чисто, просто принадність. Всі такі приємні, просто як в іншій країні побувала. Як там чисто і приємно. Ще раз вам кажу, цей Івано Франків, неймовірно, як інша планета", – цитує пенсіонерку Діденко.

Потім, за словами синоптика, в розмову вступила ще одна жінка похилого віку.

"Що ви хочете, там же корінне населення, а тут понаїхали, ясно хто", – сказала вона.

Користувачі соцмережі посміялися з історії Діденко в коментарях під публікацією і запросили в гості в Івано-Франківська.

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