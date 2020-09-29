Маленьку українку віддають батькові за океан: Мін'юст потрапив у скандал

У Запоріжжі чиновники Мін'юсту хочуть відібрати в українки Яни Чистякової доньку Мішель і передати батькові-мексиканцю. Апеляційний суд став на сторону іноземця і фактично дав на це добро. Тепер чоловік має намір відвезти дитину за океан.

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Скористався Гаазькою конвенцією

Ця історія почалася влітку 2018 року, тоді Яна разом із чоловіком і двома доньками (одна з них від першого шлюбу) з Мексики прилетіли в Запоріжжя. Причина була вагома – у її мами виявили рак.

У родині були й раніше розбіжності, а коли вони опинилися в Україні, іноземець став пропадати. Тоді вона і зважилася на розлучення.

Однак мексиканець виїхав до себе на батьківщину і звернувся до Міністерства юстиції з вимогою повернути йому маленьку дочку. Нібито її незаконно вивезли в Україну, не згадавши, що сам з нею їхав. До того ж він послався на Гаазьку конвенцію з протидії викраденню дітей. Документ передбачає – якщо дитина незаконно переміщена або утримується на території іншої країни, застосовується механізм повернення її на місце постійного проживання.

Місцеве відомство передало справу Мін'юсту України, а ті – до свого територіального підрозділу в Запоріжжі. Представники держоргану категорично стали на сторону іноземця і в суді представляли його інтереси, робили все для того, щоб позбавити Яну всілякої надії хоч коли-небудь побачити Мішель.

"Чиновники не уточнили факти, які надав батько, не взяли до уваги мої заперечення. Усе це вони повинні були зробити згідно із законодавством. Моя ситуація взагалі не підпадає під дію Гаазької конвенції про викрадення дітей, оскільки приїхали ми в Україну разом і залишилися в Україні з відома батька. На мою думку, подання позову про викрадення – це помста за моє бажання розлучитися з ним", – каже Яна.

Суди ігнорують те, що Мішель – громадянка України

"Останнє рішення Апеляційного суду стало для мене повною несподіванкою. Незважаючи на те, що суддя начебто адекватно опитував мене й чоловіка, рішення було винесено приголомшливе. Мені в моїй скарзі відмовили, а ось його всі вимоги задовольнили", – розповідає жінка.

Суд проігнорував те, що насправді Мішель, якій 2,8 року, є громадянкою України.

"Чи не взято також до уваги позицію органу опіки та психологічну експертизу завідувача кафедри психології університету м. Запоріжжя. Дівчинка повністю адаптована для життя в Україні, розуміє тільки нашу мову і взагалі не розуміє іспанської, якою їй доведеться спілкуватися в Мексиці, якщо її заберуть від мене. Дівчинка Мексику взагалі не пам'ятає. Переїзд її туди без матері буде великим стресом", – пояснила Яна.

За її словами, діти, народжені у шлюбі з іноземцями, є громадянами двох країн.

"Якщо батькові вдасться зараз вивезти дитину в Мексику, подальше рішення Верховного суду вже не матиме ніякого практичного значення. З огляду на зв'язки колишнього чоловіка, я усвідомлюю, що ніколи не зможу повернути дочку в Україну", – пояснює Яна. До того ж суд зобов'язав мати негайно передати дівчинку батькові, але як це зробити, не вказав.

Тепер справа буде розглядатися у Верховному суді. Точну дату ще не призначено.