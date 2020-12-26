В общем, есть две истории. Одна – невероятная. Вторая – такой станет с нашей общей поддержкой.

Невероятная. Мальчик из Бахмута Елисей Зеленский выиграл в лотерее укол Золгенсма за 2,3 миллиона долларов, который спасет его жизнь. У ребенка диагноз - спинальная мышечная атрофия 1 типа.

Пишу – и не верю сам. Укол стоимостью 2,3 миллиона долларов. Погуглите – все так и есть. Вторая по величине в мире фармацевтическая компания Novartis запустила программу бесплатного распределения самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей Zolgensma.

И фортуна улыбнулась Енисею из Бахмута (думаю, в данном случае и фамилия сыграла роль).

А вторая история – про семью из родной мне Горловки. Полина Козенкова тоже родилась со спинальной мышечной атрофией. Если простыми словами – у нее не держится позвоночник. Она не может ходить и сидеть самостоятельно.

В Украине вариантов лечения особо нет. А вот немецкие медики готовы помочь. Они используют инновационную систему MAGEC (Magnetic Expansion Control). Это набор специальных стержней, которые ставят вдоль позвоночника, а затем их можно раздвигать с помощью внешнего магнитного устройства уже без операций.

На операцию нужно 50 тысяч евро. Семья уже смогла с помощью благотворительного фонда “Крона” собрать 20 тысяч евро.

Вчера мы на Свои.Сити рассказали историю этой семьи, которая 2015 год прожила в подвале своей многожтажки – из-за частых обмстрелов. А сейчас снимает небольшую квартиру в Харьковской области.

На сайте фонда после публикации добавилось уже более 8 тысяч гривен. Там все платежи можно отслеживать в онлайн-режиме. Вот история Полины и ссылка на реквизиты – https://bit.ly/37Muv6K

Мама рада любой сумме, которая приблизит ее к заветной поездке в Германию и покупке нужных Полине стержней. Если удобно, можно сразу это сделать на сайте благотворительного фонда https://bit.ly/2KY25gY

Вот, в принципе, и все. Мировая компания показала, как может помогать. Давайте и мы не останемся в стороне Полины Козенковой. Верю, что в наших силах собрать недостающую сумму. Прошу подключиться земляков - уже не раз общими усилиями мы сдвигали горы.