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"Маленький крок для людини": у світі вшановують пам'ять Ніла Армстронга

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У понеділок, 5 серпня, американському астронавту Нілу Армстронгу виповнилося б 89 років. Армстронг помер 25 серпня 2012 року в віці 82 років через ускладнення після операції на серці.

У день народження Ніла Армстронга OBOZREVATEL зібрав інформацію про першу людину, що ступила на поверхню Місяця.

Ніл Армстронг

Ніл Армстронг

Ким був Ніл Армстронг

Ніл Армстронг народився в 1930 році, в штаті Огайо. За освітою він був фахівцем з аерокосмічної техніки.

Армстронг служив у ВМС США. Довгий час був льотчиком-випробувачем новітніх реактивних винищувачів. Брав участь в Корейській війні, під час якої здійснив 78 бойових вильотів, один раз був збитий. Був нагороджений двома Золотими зірками і Авіаційною медаллю.

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Ніл Армстронг в складі екіпажу

Ніл Армстронг в складі екіпажу "Аполлон-11"

Ніл Армстронг в NASA

У 1958 році Армстронг приєднався до пілотів NASA, які випробовували перші в світі ракетоплани Х-15.

У 1962 році він був зарахований до першого набору астронавтів NASA. Здійснив політ в космос на кораблі "Джеміні-8" і здійснив першу в світі ручну стиковку двох кораблів в космосі.

Перший крок Ніла Армстронга на Місяці

Перший крок Ніла Армстронга на Місяці

Ніл Армстронг на Місяці

У 1969 році, будучи командиром корабля "Аполлон-11", Ніл Армстронг разом з Баззом Олдріном здійснив посадку на Місяці. Саме Армстронгу належить знаменита фраза "Це крихітний крок для людини – та величезний стрибок для людства", яку він виголосив, зробивши перший крок по поверхні супутника Землі.

Ніл Армстронг після космосу

Після польоту "Аполлона-11", Ніл Армстронг займався викладанням і приватним бізнесом. 25 серпня 2012 року, після важкої операції на серці, астронавт помер.

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Прах Ніла Армстронга похований на дні Атлантичного океану. На честь астронавта названо кратер на Місяці, а його польоту присвячена величезна кількість фільмів, телесеріалів, книг і навіть комп'ютерних ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL в NASA заявили про відновлення програми польотів на Місяць. Агентство планує повернути людей на супутник Землі до 2025 року.

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космос NASA
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