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"Маленька українська хитрість": Портников різко висловився про вояж Бойка і Медведчука в РФ

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Нардеп Юрій Бойко і представник "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук полетіли в Москву, скориставшися лазівкою в законодавстві, фактично, нічого не порушивши.

Це підмітив український журналіст Віталій Портников. У своєму Telegram-каналі він висловив думку про те, що ініційований урядом розгляд справи "не здатен змінити суть речей".

"Тому що справа ж не в прямому перельоті Бойка і Медведчука, а в самому факті їх поїздки в Москву й зустрічі з главою уряду країни, яка законодавчо оголошена агресором. Прямий переліт – це просто додатковий комфорт", – написав публіцист.

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Медведєв, Бойко і Медведчук

Медведєв, Бойко і Медведчук

Як зазначив він, у Москву можна потрапити і будь-яким іншим шляхом, наприклад, через Мінськ, Варшаву, Ригу, Таллінн.

"А можна і на прямому потязі Київ-Москва – пам'ятається, пропозиція міністра інфраструктури Володимира Омеляна про припинення прямого сполучення з Росією особливого ентузіазму у багатьох його колег не викликала. Та й велика частина суспільства не в захваті", – підкреслив Портников.

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"Якщо сам патріотизм сприймається як імітації державних рішень, то чому не можна літати в Москву – прямо або криво? Якщо зустріч із Медведєвим не призводить ні до яких наслідків для учасників – насамперед до політичних і моральних наслідків – то чому не можна з ним зустрічатися? якщо наявність бізнесу в РФ у нелюбимого політика сприймається як злочин, а в улюбленого – як маленька українська хитрість, то чому не можна такий бізнес мати?" – запитує журналіст.

"Справа не в тому, що в Москву можна злітати. А в тому, що після переговорів із Медведєвим можна спокійно повернутися та залишитися важливим учасником політичного життя країни. І зайняти четверте місце на виборах", – підсумував Портников.

"Маленька українська хитрість": Портников різко висловився про вояж Бойка і Медведчука в РФ
"Маленька українська хитрість": Портников різко висловився про вояж Бойка і Медведчука в РФ
"Маленька українська хитрість": Портников різко висловився про вояж Бойка і Медведчука в РФ
"Маленька українська хитрість": Портников різко висловився про вояж Бойка і Медведчука в РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав до Москви на зустріч із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

  • Бойко і Медвудчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися, хто прийняв відповідне рішення.

  • Журналіст Роман Цимбалюк висміяв неефективність візиту в Москву Медведчука і Бойка.

  • В СБУ розкрили хитрість Кремля зі скандалом навколо Бойка та Медведчука.

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "вояж" в Росію став можливий через прогалини в законодавстві.

  • 3 квітня Кабмін заборонив нерегулярні перельоти з України в Росію.

  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив про відкриття кримінальної справи в зв'язку зі скандальним візитом політиків до РФ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій ПортніковЮрій БойкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Росія
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