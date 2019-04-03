"Маленька українська хитрість": Портников різко висловився про вояж Бойка і Медведчука в РФ

Нардеп Юрій Бойко і представник "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук полетіли в Москву, скориставшися лазівкою в законодавстві, фактично, нічого не порушивши.

Це підмітив український журналіст Віталій Портников. У своєму Telegram-каналі він висловив думку про те, що ініційований урядом розгляд справи "не здатен змінити суть речей".

"Тому що справа ж не в прямому перельоті Бойка і Медведчука, а в самому факті їх поїздки в Москву й зустрічі з главою уряду країни, яка законодавчо оголошена агресором. Прямий переліт – це просто додатковий комфорт", – написав публіцист.

Медведєв, Бойко і Медведчук

Як зазначив він, у Москву можна потрапити і будь-яким іншим шляхом, наприклад, через Мінськ, Варшаву, Ригу, Таллінн.

"А можна і на прямому потязі Київ-Москва – пам'ятається, пропозиція міністра інфраструктури Володимира Омеляна про припинення прямого сполучення з Росією особливого ентузіазму у багатьох його колег не викликала. Та й велика частина суспільства не в захваті", – підкреслив Портников.

"Якщо сам патріотизм сприймається як імітації державних рішень, то чому не можна літати в Москву – прямо або криво? Якщо зустріч із Медведєвим не призводить ні до яких наслідків для учасників – насамперед до політичних і моральних наслідків – то чому не можна з ним зустрічатися? якщо наявність бізнесу в РФ у нелюбимого політика сприймається як злочин, а в улюбленого – як маленька українська хитрість, то чому не можна такий бізнес мати?" – запитує журналіст.

"Справа не в тому, що в Москву можна злітати. А в тому, що після переговорів із Медведєвим можна спокійно повернутися та залишитися важливим учасником політичного життя країни. І зайняти четверте місце на виборах", – підсумував Портников.

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