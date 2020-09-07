Роман "дівчини із собачкою" з Уханя і глави міграційної служби: чиновник розкрив деталі розлучення
Глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк подав на розлучення вже після знайомства з українкою Анастасією Зінченко, яку в лютому відмовилися евакуювати з китайського Уханя через собачку.
Про це повідомляється в матеріалі ТСН. Відомо, що закохані заручені, мають однакові татуювання і вже планують першу спільну відпустку.
Пара розповіла, що спочатку спілкувалася тільки на тему документів, а потім вони зрозуміли, що спільних тем у них значно більше.
"Насамперед це [спілкування] було з приводу документів, а через місяць відчули близькість і почали теми цікаві зачіпати – життєві. Які цілі, плани однакові, і якось воно само в пазлик склалося", – розповіла українська модель.
Коли дівчина повернулася в Україну, в аеропорту її зустрів Соколюк, відвіз в її рідне місто Херсон і вручив лист із зізнанням у почуттях.
Дівчина зізналася, що кілька годин не читала написаного, бо боялася того, що всередині: "Я розуміла, що щось цікаве між нами відбувається, але коли ми прощалися, це було трохи боязко".
Спочатку чиновник приїжджав до коханої на вихідні, потім допомагав із ремонтом у бабусі. Коли ремонт закінчився – запропонував переїхати до Києва. Українка відразу погодилася.
Про свій перший поцілунок пара згадати не змогла. "Поцілунок? Ну, коли... [Максим] повернувся через два дні, і десь через три дні або два. Я не пам'ятаю... кілька днів", – відповіла Настя.
Глава Державної міграційної служби розповів, що після написання листа і розмов із дівчиною вирішив подати заяву в суд на розлучення. Шлюб розірвали в серпні. Із колишньою дружиною у нього двоє дітей – дочка та син.
Чоловік продовжує бачитися з дітьми, але Зінченко з ними ще не знайомив. "Цього року вирішили, що це поки не потрібно", – пояснила дівчина.
Закохані зняли квартиру, а своє минуле житло Максим залишив колишній дружині.
"Я, як справжній чоловік, вирішив, що потрібно було залишити [квартиру] колишній дружині. А як інакше?" – сказав Соколюк.
Весілля цього року пара поки не планує. Українка також розповіла, що ще не познайомила обранця з батьками особисто, оскільки ті зараз у Польщі, але вони спілкуються з Максимом через відеозв'язок.
Про історію Анастасії Зінченко можна почитати в нашому матеріалі за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому Анастасія Зінченко, яка перебувала в Ухані, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собачкою.
Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.
Після цього президент України Володимир Зеленський зв'язався з дівчиною телефоном.
Через два тижні після дзвінка Зеленського Зінченко так і не евакуювали. На Батьківщину модель повернулася в квітні.
6 вересня стало відомо, що дівчина зустрічається з головою Державної міграційної служби України Максимом Соколюком, старшим на 20 років.
Колишня дружина заявила, що вона і чиновник розлучилися за взаємною згодою.