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Максим Мирович
Максим Мирович
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Убогий СССР на фото 1980-х годов

12.3тЧитати матеріал російською

Так, сегодня будет ваша любимая тема — фоточки реальной жизни в СССР. Несмотря на то, что в позднем СССР на руках у населения было довольно много фотоаппаратов, сцены окружающей жизни (быт, магазины и т.д.) снимал мало кто — плёночная съемка была дорогим и трудоёмким удовольствием, и 24 либо 36 кадров дефицитной плёнки люди предпочитали потратить на съемки групповых и одиночных портретов.

Тем не менее, существовал пласт профессиональных фотографов, кто много снимал окружающую действительность, чтобы запечатлеть её для потомков. Именно такие фотоснимки обычной бытовой жизни могут сейчас лучше всего рассказать о реальной жизни в СССР, пишет Максим Мирович в Facebook.

В сегодняшнем посте мы посмотрим на фотоподборку от тульского фотографа Андрея Лыженкова — Андрей работал, в основном, в жанре черно-белой репортажной фотографии и успел снять много интересного о жизни в последние годы СССР.

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02. 1984 год, новогодний утренник. На заднем плане висит огромная доска "Политбюро ЦК КПСС" и что-то там ещё про партию. В то время это казалось нормальным, сейчас это воспринимается как форменный идиотизм — идеологию детям навязывали с раннего детства, и в игровой комнате на стене висели не рисунки кота Леопольда и Снегурочки, а портреты старых дядек из политбюро.

03. Комиссия в военкомате. Это 1988 год, когда ещё шла война в Афганистане — и на фото Андрея ощущается та нервозная атмосфера, которая царила в военкоматах.

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04. Центральная площадь в Туле, конец восьмидесятых годов. Тут даже комментировать ничего не надо — отличный ракурс и композиция. "Свободное" за решеткой, охраняемое бдительными часовыми)

05. Моя любимая фотка всей серии. "Решения КПСС выполним" на фоне каких-то руин и мусора.

06. Колония в Алексине, 1990 год. На стене газета "Правда" с бредовой цитатой Ленина — "Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый". Это как сказать, например — "алкоголизм есть путь к вечной жизни, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый".

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Если вдуматься — среди вот такого абсурда страна жила почти 80 лет.

07. Тульская область, областная больница. Жесткая панцирная кровать, старая мебель, но зато есть портрет Ленина на стене.

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08. Больница скорой помощи, Тула, 1985 год. Стоящие впритык друг к дружке кровати, старая изношенная мебель, грубо сколоченная тумбочка, покрытая газетой...

09. 1988 год, Тула, колхозница на пенсии. Скажите, вы видите на фото ту самую "богатую советскую жизнь", о которой так любят распинаться фанаты СССР? Лично я вижу крайнюю бедность.

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10. Сельская учительница на пенсии. Невзрачный покосившийся домик, который вот-вот развалится, ветхий забор. Видимо, сельская учительница решила отказаться от пятикомнатной квартиры, которую ей совершенно бесплатно хотела дать советская власть (как об этом любят повествовать фанаты совка).

11. Тульская область, мальчик с велосипедом. Иногда "счастливое советское детство" выглядело вот так.

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12. Окраина Тулы, посёлок под названием "Бытовки". 1989 год. Вот эта землянка как из фильмов про войну — чей-то дом. Внутри нет воды — её приходится носить ведрами. Обычно такие фотоснимки фанаты СССР любят комментировать так — "страна всего 40 лет назад оправилась от разрушительной войны, чего вы хотите?".

13. Воинское захоронение. Молодой парень на памятнике на заднем плане явно погиб в Афганистане...

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14. Женский ЛТП. Страна бодро рапортовала о "новых победах над алкоголизмом", при этом количество ЛТП и вытрезвителей только росло год от года. Про советские вытрезвители я уже писал, как-нибудь напишу про ЛТП — там была та ещё жуть и концлагерь.

15. Очередь за хлебом. "Массы трудящихся", воспетые Ленином, стоят в длиннющей очереди за самым простейшим продуктом.

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16. Сельский магазин. Можете примерно оценить ассортимент товаров в позднем Союзе.

Такие дела. А чем вам запомнились восьмидесятые годы в СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Тег
СРСР
Джерело
Джерело:Facebook Максима Мировича
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Хилл Джон
Хилл Джон
Помню, в каком-то году записались за полтора месяца на покупку телевизора "Берёзка". Ходили отмечаться по ночам, чтобы не пропустить свою очередь Кошмарррр
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
В Україні постачання було на порядок кращим. Навіть в райцентрах та сільських магазинах асортимент був набагато більшим. Якось так все безпросвітно та сумно тут на на тих фото. Здається що фото часів закінчення війни а не 80 роки. Але в раші і зараз так, не краще. На околицях звісно, не в Москві.
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Bychkov Igor
Bychkov Igor
Бабские лтп щас не помешают
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Bychkov Igor
Bychkov Igor
Хилл Джон, ты гнида путинская
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Хилл Джон
Хилл Джон
Bychkov Igor, - на московии точно ЩАС не помешают
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