Так, друзья — сегодня публикую дополненный пост с картинами реальной жизни в совке. Эти рисунки сделала Зоя Черкасская-Ннади, которая в пятнадцатилетнем возрасте переехала из СССР в Израиль, где смогла самореализоваться и стать известной художницей. Зоя получила классическое художественное образование, но знаменитой её сделал именно первый цикл работ, созданных после переезда в Израиль — нарисованный в таком детском и непосредственном стиле.

Сложно сказать, что цепляет в них больше всего — то ли несколько детский и несовершенный стиль, то ли внимание к деталям советского быта тех лет — Зоя смогла передать всё очень точно. А в одном из своих современных интервью Зоя сказала следующее — "нынешняя советская ностальгия в России — это манипуляция людьми, скучающими по "стабильности", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — вся правда про жизнь в позднем СССР — таким, каким его запомнила пятнадцатилетняя Зоя.

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02. Типичный летний отдых советской семьи, живущей в небольшом моногороде либо на окраине большого города, в котором есть река. В принципе, выходные дни и многих современных россиян, живущих на Волге, выглядят примерно так, разве что "стол" сейчас чуть побогаче)

03. Обед на кухне. Мама или бабушка за кухонным столом скорее всего готовит ужин — в СССР нередкой была привычка обед и ужин готовить "заранее", а потом просто разогревать, чаще всего это было связано с рабочим графиком. Обращают на себя внимание тонко подмеченные уникальные детали советского быта — стены, крашеные наполовину синей краской, наполовину побелкой, клетчатая клеёнка на столе, стойка для крышек на стене у окна. На крыше соседней хрущёвки за окном надпись "Слава Труду!"

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04. Застолье в квартире, скорее всего уже его финальный аккорд, когда гости разошлись. Такие застолья действительно были очень популярны в СССР из-за того, что не существовало нормальных уютных кафе, а рестораны были довольно дорогими и "пафосными" — туда нужно было иди в костюме и вечернем платье. Ещё обратите внимание на полированный сервант на заднем плане — туда ставили, как правило, "самое ценное" вроде сервизов и хрусталя.

Кстати, дядька с гитарой чем-то напоминает Высоцкого.

05. Картина называется "Нижний брейк", на ней нарисована школьная дискотека. Судя по популярности брейкданса, леопардовым лосинам, свитеру "BOYS" на парне и джинсам "Mawin" на одной из девушек — это уже самые последние годы существования СССР, где-то 1989-1990-й.

06. Внуки встречают бабушку, очень трогательная картина с отлично переданной атмосферой — в доме вечер, скорее всего бабушка приехала посдитеть с внуками в отсутствие родителей. Ещё на картине очень точно передана одежда — вот такие синие пальто с воротником из цигейки часто шились на заказ и потом носились очень долго, чуть ли не десятилетиями.

07. Осень в парке, школьницы собирают кленовые листья — может быть, для школьного гербария, а может быть, просто для себя.

08. Утро. Очень точно передан интерьер комнаты девочки-подростка тех лет — ковёр на стене и ковровая дорожка на полу, письемнный стол, вращающийся стул и небольшое кресло с красной обивкой. Возможно, художница вспомнила свою комнату в типичной советской квартире.

09. Парикмахерская (на стекле, кстати, надпись по-украински: "перукарня"). Дама делает укладку в стиле поздних восьмидесятых:)

10. Детская площадка в одном из дворов. Девчонки пьют вино (скорее всего, какой-нибудь портвейн "Агдам"), а парень в синих спортивках "Адидас" делает какие-то упражения.

11. Девчонки курят за гаражами.

12. Ещё одна кухня, дети едят арбуз. За окном лозунг "Миру-Мир!"

13. И ещё кухня, это скорее всего дача либо деревенский дом, показан процесс "закатки" помидоров в трехлитровые банки.

14. Вечерние посиделки у телевизора, очень точно показаны детали эпохи — ваза на телевизоре (иногда под неё ещё стелили кружевную салфетку), полированный комод, ковёр на стене, семейные трусы и роговые очки у папы и ультрасовременная "компьютерная" заставка "Прожектора Перестройки" по телевизору.

15. Алан Чумак заряжает банки с водой. Сеанс телевизионной магии от прославленного электрогипнотизёра для людей с лучшим в мире образованием.

16. Советский интеллигент на облупленной кухне:

17. Советский телевизор в деревянном корпусе, показывающий программу "Время" — один из немногих источников информации об окружающем мире для советских граждан.

18. Свадьба. О них писал большой пост (кликабельно).

19. Убогая советская кухня в бесплатной хрущёвке:

20. Кто-то приезал в гости — отдельной комнаты для гостей в убогих советских квартирах не было, стелили на кухне вот такую раскладушку:

21. Совковая "дача" с труовой повинностью по перепахиванию шести соток:

22. Советская столовая с плакатами в честь культа хлеба.

23. Домашнее праздничное застолье, тоже очень точно переданы детали. В центре стола — жареная курица, которая в позднем СССР появлялась на столе только по праздникам. Из напитков на столе можно увидеть бутылку водки "Столичная", бутылку какого-то вина (по этикетке не идентифицируется), а на переднем плане видна буылка "Пепси-колы", что появилась в СССР в 1974 году.

24. Обед в столовой, вероятнее всего на каком-то предприятии. Убогий набор продуктов наглядно показан в витрине, а на стене висит при этом "почетная грамота".

25. Школьный спортзал, прыжки с трамплина через "козла")

26. Очередь в молочном отделе "Гастронома":

27. Зима в промышленном районе. Кстати, все эти "пацанчики с района", кторых фанаты СССР считают исключительно "явлением девяностых" — это обычные выходцы из пролетариата, успешно существовавшие и во все советские годы.

28. Мужики играют в домино. У "планового" СССР, в котором люди не могли заниматься предпринимательством, была ещё одна большая трагедия — невозможность самореализации после выхода на пенсию. По сути того, кто выходил на пенсию, фактически списывали, и человек был вынужден кортотать остаток своей жизни в достаточно бесполезных и бессмысленных занятиях, вроде играния в домино или рыбалки. В то время как на западе люди к 60-65 годам имели возможность накопить неплохую сумму денег и приобрести какое-то своё дело, проводя намного более осмысленную и деятельную старость.

29. Жизнь молодежи. Младшая школьница идёт с галстуком, а старшеклассницы уже выглядят как вполне взрослые дамы с прическами-начесами, косметикой и в яркой одежде.

30. Домашнаяя дискотека. На стене — плакаты с музыкальными кумирами времён позднего СССР — Depeche Mode, Цоем и кем-то ещё типа Кости Кинчева.

31. Вот очень хороший рисунок, показывающий жизнь типичной советской семьи в маленькой убогой бесплатной однокомнатной квартире.Комната перегорожена сервантом, с одной сторны у родителей создано нечто вроде гостиной для просмотра телепередач, а с другой стороны серванта живет парень-подросток, увлекающийся металлом и собирающийся на тусовку)

Кстати, я сам лично видел вот такие комнаты, перегороженные мебелью (сервантом либо платяным шкафом), в которых были вынужденны жить по нескольку поколений одной семьи.

32. Ну и самая последняя картинка, тоже очень классная. Можно только догадываться, что шипят эти бабушки на лавке про "Светку из двадцать пятой, что снова вырядилась как огородное пугало".

Вот такие рисунки советского быта сделала Зоя. Расскажите о них друзьям)

Ну и как в целом, что скажете, всё так и было?

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