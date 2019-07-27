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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

8.1т Читати матеріал російською

Так, друзья — сегодня будет интересный пост с фото о том, как на самом деле выглядели советские алкоголики.

Что интересно — это только сейчас фанаты СССР начали рассказывать сказки о том, что в СССР все были трезвые, спортивные и мечтали о коммунизме, тогда как в самом СССР алкашей не стеснялись показывать по телевизору, они были органичной частью окружающего ландшафта. Алкашей даже показывали в кино — к примеру, гениальный Борислав Брондуков (кстати, сам - человек непьющий) сыграл таких классических советских алкоголиков сразу в нескольких фильмах — например, "Афоня" или "Сто грамм для храбрости", - пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге.

Разумеется, алкоголизм существовал и в других странах, но в СССР алкоголизм имел весьма много специфических черт — начиная от социального и профессионального статус пьющих и заканчивая их внешним видом. Советские алкоголики выглядели весьма колоритно — это было обусловлено их социальным и профессиональным статусом, а также видом горячительных напитков — "класс-гегемон" в позднем СССР пил практически всё, что горит.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как выглядели советские алкоголики.

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Где можно было встретить советских алкашей?

Для начала немного о том, где можно было чаще всего встретить советских алкоголиков. Во-первых, это всевозможные заводские проходные — по вечерам среди рабочих, возвращающихся с заводов, можно было встретить весьма "спесифисский" контингент. Что они делали на заводе, почему их не увольняли? В СССР считалось, что пьяницу нужно как-то "перевоспитывать" — существовали различные "товарищеские суды" и системы выговоров, предупреждений и т.д.

При этом увольнять пьяницу не спешили — в СССР это считалось чуть ли не нарушением прав "рабочего класса". Алкоголик знал, что он в любом случае останется на рабочем месте, а все выговоры и товарищеские суды были ему до лампочки. В общем, очень часто среди выходящих с завода людей можно было встретить примерно следующий контингент, многие спешили в находившиеся поблизости с проходной вино-водочные магазины, чтобы "отдохнуть":

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Во-вторых, профессиональных алкашей можно было встретить в магазинных очередях за спиртным — особенно массово такие очереди стали появляться после введения Горбачевым в 1985 году т.н. "сухого закона". Практически всегда в очередях была давка, она возникала из-за ограничения продажи спиртного "в одни руки" — когда доходила очередь до очередного страждущего, к нему через всю очередь протискивался собутыльник, который якобы "стоял вместе с ним", чтобы купить в два раза больше спиртного. Драчливая подмагазинная пьянь нередко и по любому поводу устраивала драки и потасовки.

Кстати, легендарное "третьм будешь?" родилось примерно в те же времена. Бутылка водки стоила 2,87 — мужики скидывались по рублю, покупали бутылку водки и плавленный сырок на сдачу в 13 копеек, а стакан воровали в автомате с газировкой.

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

В третьих, множество алкашей со стажем можно было встретить в советских пивных — пиво в СССР считалось чуть ли не безалкогольным напитком, его можно было свободно приобрести даже во времена "сухого закона", и алкаши часто этим пользовались, проводя свободное время за столиками в пивных. Примерно в те же годы появлялись всевозможные рецепты "коктейлей", добавки были призваны усилить крепость слабоалкогольного пива — начиная от относительно безобидного "ерша" (поллитровая кружка пива с добавлением 50-150 граммов водки) и заканчивая абсолютно фантасмагоричными "тремя пшиками" в пиво дихлофосом (токсикологический коктейль, популярный в восьмидесятые годы).

Завсегдатаи уличных советских пивных выглядели примерно так и очень часто заканчивали свой день в горизонтальном положении:

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Вот еще очень хорошее фото, сделанное явно в доперестроечные годы. За алкоголем в уличный ларек-стекляшку выстроилась длинная очередь "страждущих", а один (на переднем плане) уже отоварился и отдыхает:

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Иногда алкаши упивались и валялись прямо в парках, на остановках общественного транспорта и в прочих общественных местах. Что самое страшное — валяющиеся алкаши никого не смущали, не пугали и не удивляли. Они были совершенно интегральной частью окружающего ландшафта. Вот тут на земле валяется упившийся алкаш, а люди вокруг равнодушно продолжают есть лучшее в мире мороженое:

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Как выглядели советские алкоголики

Выглядели советские алкоголики весьма специфически. Те, что были помоложе, еще могли как-то следить за собой, более-менее прилично одеваться, но с возрастом и прогрессом алкоголизма становились все на одно лицо — небритые, помятые, неопределенного возраста, одетые в грязную ношеную одежду. Те, что были помоложе, выглядели примерно так, как на фото. Эти еще хотели нравится женщинам и что-то из себя представлять:

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Спустя 15-20 лет такой жизни человек начинал выглядеть примерно вот так:

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Вот тоже очень хороший снимок алкаша "со стажем". Внешний вид был практически всегда одинаковый — какая-нибудь жеваная майка, грязненькие брюки, засаленный пиджак коричневого либо серого цвета, стоптанные башмаки, общая неряшливость и небритость.

Очень хорошо помню парочку таких колориных личностей в том районе, где я жил в детстве — советские алкаши, одетые в синие спортивные брюки с оторванными штрипками ходили по дворам с сетчатыми авоськами и собирали бутылки.

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

Что интересно — в СССР алкаши практически не излечивались. Я знаю очень мало историй о том, чтобы в СССР алкаш со стажем вдруг бросил пить — единожды начав выпивать, со стакана мало кто спрыгивал. Отчего так происходило? Прежде всего, из-за остутствия в жизни хоть какого-то смысла. При всей разрекламированности в СССР социальных лифтов их "верхние этажи" были весьма ограничены и предсказуемы — не выше какого-нибудь начальника цеха с зарплатой в 200 рублей. У людей не было возможности толком съездить за границу, не было возможности заниматься бизнесом, не было возможности как-то влиять на то, что происходит в стране. Не было, в конце концов, возможности прожить ту жизнь, какую хочешь прожить ты сам, а не такую, которую для тебя придумало вездесущее государство. Можно сказать, что сама советская система с её уравниловкой и ограничениями рождала алкоголиков.

Я знаю только единичные примеры, когда человек в те годы полностью завязывал с выпивкой — и практически все они мощно связаны с появлением в жизни какого-то мощного стимула, не связанного либо вообще идущего наперекор советской системе.

"Третьим будешь?", или Особенности советского алкоголизма

А вы помните алкоголиков в СССР? Может быть, знаете какие-то истории о них?

Расскажите, интересно.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тема
Блог про життя
Теги
алкоголь СРСР
Джерело
Джерело: ЖЖ Максима Мировича
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Круглов Александр
Круглов Александр
Это украинец Брежнев начал спаивать алкоголем советских людей с 1964 года. До Брежнева советский народ был трезвым - при Сталине в 1952 году потребление алкоголя было 2 литра чистого спирта в год на человека, в 1960 году - 4 литра чистого спирта в год на человека, а к 1982 году благодаря Брежневу стало уже 11 литров в год на человека. Но все равно современная Украина с её 25 - 30 литрами спирта в год на человека оставляет далеко позади по алкоголизму и СССР и РФ и все страны мира.
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Губань Сергій
Губань Сергій
Абсолютно достоверно, несколько мягко. А всяким "выкидышам развитого социализма", особенно лишнехромосомным типа борцов за руцкие обоссаные труселя, можно ответить простым ласковым украинским матом : "Щоб у тебе в сраці пір'я виросло !"
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Макарский Александр
Макарский Александр
Каструли, а правда,шо на Майдане в чаек нерабам добавляли наркоту,шо бы дурнее были и краще стрыбали за евротруселя?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Макарский Александр, ну,макарон..20 литров спирта (среднестатистических на рассиянина в год),осиливаешь,алкаш?)))
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