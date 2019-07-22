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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Страшная книга о советской идеологии

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Так, друзья — сегодня будет подробный пост про ту самую книгу "Социалистическая обрядность", о которой я на днях упоминал в своём блоге. Книга была издана в 1985 году в УССР и рассказывала о том, как правильно и "идеологически верно" исполнять всевозможные советские обряды, как правильно поклоняться советским идолам, советским героям и как правильно исполнять ритуальные действия в ходе почитания различных советских культов, вроде культа хлеба.

Книга очень крутая и по сути является важнейшим памятником того, чем на самом деле являлась коммунистическая система, она была религиозной верой — с собственными обрядами, пророками, культами и аналогом того света. Пророками в советской системе были Маркс и Энгельс, место христианского Христа с его Миссией занимал Ленин, поведший людей за собой, религиозными культами были всеразличные "праздники урожая" и "обряды проводов в ряды Вооружённых Сил", а аналогом рая был Коммунизм, в который когда-нибудь должны попасть все хорошие люди — те, кто правильно исполнял все обряды и слушался приказов КПСС — некоего аналога Коммунистического Духовного Сословия, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Отчасти именно поэтому так трудно переубедить всех любителей СССР, антизападников и читателей книг про попаданцев — их взгляды носят характер не знаний, а религиозной веры, и именно из-за этого переубедить их практически невозможно.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о главной книге совковой идеологии.

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Говорит и показывает.

02. Обложка книги "Социалистическая обрядность" выглядит вот так — красная коленкоровая обложка с надписью золотыми буквами, а под надписью можно увидеть тиснение — это нагрудный знак "исполнителя обрядов" — сепп и молот на основе пятиугольной формы а-ля звезда. Знак символизирует нечто вроде креста в Христианстве, а сама книга должна быть неким аналогом Символа Веры — такое торжественное издание о том, как правильно поклоняться высшим силам.

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03. Что интересно — на первой странице моего экземпляра книги стоит несколько штампов с подписями всяких редакторов и заведующих редакциями, а ниже стоит штамп и подпись директора фабрики. Скорее всего — это контрльный экземпляр, который предоставляется для контроля качества издания, библиографическая редкость)

Анализ книги "Социалистическая обрядность" я разделил на две части — текстовую и визуальную. В текстовой части описывается, как правильно исполнять те или иные обряды, а в визуальной показываются всяческие картинки на те же самые темы. В обзор вошла только небольшая часть книги — так как, во-первых, она достаточно объёмная, а во вторых — там что ни страница (и даже что ни абзац) — то отжиг, и очень сложно выбрать что-то главное).

О чём говорится в книге.

04. Практически весь текст книги написан на самом настоящем большевистском новоязе, который впервые как явление был высмеян Андрее Платоновым в романе "Котлован", в котором были использованы фразы вроде "Кругом беспрестанно нагнеталась общественная польза". Большевистский новояз использует ситаксическую структуру русского языка, при этом в предложениях либо полностью отсутствует смысл, либо они описывают какую-то выдуманную реальность взамен реально существующей действительности.

Социалистическая действительность порождает у советски людей потребность торжественно отмечать важные моменты личной и общественной жизни, воспитывает у них стремление к подлинной красоте, праздничности

— такие оторванные от жизни перлы о совке излагают авторы книги, описывая некий "идеальный СССР", существующий лишь на бумагах партийных чиновников.

Исключительно велика роль советских праздников и обрядов в формировании коммунистического сознания трудящихся — высшей качественной характеристики советского человека.

Типичный пример оторванной от жизни религиозной веры. Я прямо вижу, как какой-нибудь мелкотравчатый партийный чиновник отчебучивал эту цитату на каких-нибудь "курсах повышения партийной квалификации", после чего тут же убегал договариваться с завмагом мебельного магазина, чтобы тот "по блату" продал ему румынскую мебельную стенку в говняную бесплатную хрущёвку.

05. Из книги можно узнать о том, что в советском календаре аж 67 праздничных дат, которые, по замыслу авторов книги совка в целом — должны подменить собой христианские праздники. Авторы книги и не скрывают, что хотят подменить "плохую Христианскую религию" на "хорошую Коммунистическую религию":

Советские традиции, праздники и обряды способствуют формированию у советских людей научно-материалистического мировоззрения и являются эффективным средством преодоления религиозных праздников и обрядов.

Также авторы, не стесняясь, провозглашают, что будут с самого рождения засирать комми-идеологией неокрепшие умы молодёжи, подсовывая им советские "святыни", а также подучивать граждан "оценивать события" не с точки зрения рациональной действительности, а с точки зрения советской пропаганды:

Посетив, например, места, ставшие народными святынями, молодые люди получают огромный эмоциональный заряд, способствующий воспитанию глубокого уважения к революционным, боевым и трудовым традициям партии и народа.
КПСС будет воспитывать у советских людей выскуб политическую сознательность и умение с четких классовых позиций оценивать общественные явления, отстаивать идеалы и духовные ценности социалистического общества.

Ну вы поняли? Если ты наложил в штаны — то с точки зрения реальной действительности ты попросту обосрался, а если оценивать это явление с классово-социалистчиеской позиции — то ты совершил подвижнеческий акт борьбы с мировым империализмом путём загаживания бездуховных капиталистических джинсов.

06. Одна из глав называется "Формирование и развитие советской обрядности" и имеет подраздел "Предпосылки возникновения и начальный этап формирования советской обрядности". В совке этими вещами занимались целые научные коллективы и защищались сотни диссертаций — это тоже напоминает всякие теологические трактаты, где "истинность" или "ложность" того или иного факта проверяется лишь по его соответствию канонам.

Подобные лженауки пышным цветом цвели в СССР и растворились, как пердёж в воздухе на второй день после падения СССР — никаким образом не повлияв на развитие цивилизации.

07. Целые отдельные главы посвящены и технике речи в советских обрядах, а также тому, как правильно нужно ходить во время исполнения советских обрядов, всё по ГОСТу:

Исполнители обрядов двигаются не только на ровном месте, но и могут подниматься и по лестнице. При подъёме необходимо ставить на ступеньку только пальцы и подушечку ступни, при этом вес тела перемещается на ногу, поставленную на верхнюю ступеньку.

08. Сценарии советских обрядов расписаны в книге очень подробно и составлены таким образом, чтобы вызвать у людей чисто религиозные чувства — ощущение святости советской власти, и ощущение кощунственности всех попыток противостояния советской системе.

Для этого в обряды вводятся архитепические религиозные персонажи — Государственный Наставник (аналог священника), какой-нибудь Ветеран (аналог убелённого сединами Старца), и Масса трудящихся (аналог народа) — перед лицом которой совершается тот или иной обряд и которая как бы обещает сурово покарать за ослушание. Это чистейшая, средневековая и архаичная религия.

09. В конце текстовой части приводятся также всеразличные аналоги советских молитв — песнопения божеству Коммунизма и камлания Культу Хлеба с примерно таким содержанием:

Вся родная земля
Согрета солнцем Кремля.

Комбайн — на полях,
Урожай — в закромах.

Где колхозники дружны —
Урожаи быть должны.

Хлеб — всему голова.
Хлеб — отец, вода — мать.

Ленинским курсом народы пошли —
Счастье и волю свою обрели.

Что показывается в книге.

10. Богатый иллюстративный материал показывает, как именно нужно правильно поклоняться советским символам и как нужно правильно себя вести на различных коммунистических праздниках. Постоянно присутствует культ мёртвых и изображаются всеразличные походы праздничой массой к могилам, вот реальная цитата из издания:

Исполнитель обряда, показывая на свадебный факел, говорит: "Дорогие молодожены! Примите этот священный огонь и пронесите его в сердцах через всю жизнь, умножив славу нашей Великой Советской Родины!. А сейчас все участники свадебного шествия направятся к братской могиле.

11. Все совковые праздники, которые хорошо знакомы с детства всем, кто застал СССР — также подробно расписаны в этой книге. Где должен стоять стол, где флаг, где должен висеть герб и Мёртвые Предки во главе с Лысым Дедом, где кто должен стоять, что думать и что говорить. День знаний. Народный Коммунистический праздник Коммунистического Знания:

12. Праздник Урожая — празднование архаичного Кульа Хлеба, который был широко распространён в СССР и о котором я уже подробно рассказывал.

13. Торжественная регистрация брака. Все совковые свадебные говнотрадиции — все из этой книги.

14. Подробно расписанный "праздник" под названием "Проводы в ряды Вооружённых Сил СССР", превращённый в целое ритуальное действо. "Обряд проводов в ряды Вооруженных Сил СССР мобилизует молодежь на овладевание совеменной военной техникой" — поражает своими открытиями книга.

15. Эскизное оформление праздника "Посвящение в рабочие":

16. Эскиз художественного тематического оформления "Праздника Первого Звонка":

17. Оформление празднования юбилея "Великой Отечественной Войны". Как видите, "георгиевская ленточка", ставшая ныне символом террористов, убивающих людей на востоке Украины — тоже родом из этого пыльного совка:

18. Оформление автомобиля для новобрачных и "именные звёздочки для новорождённых" — некий аналог нательных христианских крестиков для совкового "обряда звездения". Тебе же звёздочку при рождении повесили, неужели ты можешь быть против Коммунизма?

19. А вот аналог советского священника — "исполнитель обряда" с медальоном советской религии и в торжественном костюме:

20. Просто картинки в вскриками "ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЗДАННЫЙ ВОЛЕЙ НАРОДОВ ЕДИНЫЙ МОГУЧИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" — цитата из лживого советского гимна.

Во власти Альянса. Вместо эпилога.

Красные большевики, захватив власть в стране в 1917 году, задумали осуществить то, чего ранее не делал никто — из правящей партии превратиться в религию и тотально присутствовать в жизни человека — суя нос во все его дела и сопровождая от рождения до смерти. Отчасти им это удалось — что хорошо видно и сегодня по существующим фанатам СССР — чья любовь к совку зиждется на религиозных, иррациональных началах.

И знаете, всё это говорит достаточно печальные вещи о человечестве в целом. Представьте себе историю, когда власть в какой-либо стране захватывает страшный людоедский Альянс из антиутопии Half-Life, уничтожает всех критически мыслящих людей, а для остальных придумывает нечто вроде религии — с Героями, Культом мёртвых, Праздничными шествиями и Образом Светлого Будущего.

Это печально осознавать, но даже у этой "новой религии" будет множество поклонников из числа жителей покорённой страны, а после падения Альянса большое количество людей будут отстаивать его людоедские идеалы...

Напишите в комментах, что вы обо всём этом думаете.

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Максим Мирович Максим Мирович
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Джерело: Facebook Максима Мировича
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Gordon Yury
Gordon Yury
Увлекательная книга... ее нужно Трубицину подарить - вот старичок обрадуется! Может тогда, увлекшись чтением давно знакомых постулатов, забудет про ОБОЗРЕВАТЕЛЬ и перестанет кропать здесь свои мерзкие высеры!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Gordon Yury, думаю у трубицина библиотека такого дерьма плюс полное собрание сочинений лысого.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Добре що це вже лише історія, хоч в деяких країнах і досі є такі культи і в деяких хочуть це воскресити. Таких заражених ідеологією чи релігією вже важко виправити якщо вони справді вірять в це все. Більш показово що ті всі вожді та ідеологи дуже швидко поміняли свої переконання чи свою роботу на більш сучасні з розвалом совка.
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