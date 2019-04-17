Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, что именно из себя представляет типичный антизападник и ненавистник США — думаю вы заметили, что в последнее время развелось очень много таких персонажей, особенно часто их можно встретить в интернете в комментариях к любым новостям про США или Евросоюз. Антизападники искренне радуются всему негативному, что случается на Западе — к примеру, в настоящее время очень много подобных персонажей приходит и выступает в комментариях к новостям о сгоревшем парижском соборе — возбуждённые антизападники отмечаются в комментариях победными и радостными вскриками.

Не менее активно антизападники проявляются и в комментариях к негативным новостям о России — но тут вместо справедливого беспокойства за судьбу страны они нападают на тех, кто критикует всё, что происходит в России — "сколько тебе заплатил Госдеп за очернение Родины?" — спрашивает антизападник под каждым критическим комментарием, пишет популярніый белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

В общем — в сегодняшнем посте расскажу вам о том, какие типичные черты свойственны антизападникам и ненавистникам США.

Наличие дома телевизора, общение с ним.

Абсолютное большинство антизападников и ненавистников США имеет дома телевизор — телевидение для антизападника является наиболее авторитетным и часто единственным источником информации об окружающем мире. То, что в последние годы путинское российское телевидение превратилось исключительно в источник пропаганды — антизападник и знать не хочет, либо знает это и этому рад.

Я встречал антизападников, которые на полном серьезе считают, что Интернет — это такое "психотронное оружие", созданное Госдепом специально для того, чтобы победить Россию. "В этом вашем интернете сплошное враньё, спонсируемое пиндосами, а вот по телевизору показывают только правду. Я давно знаю Соловьёва, такой мужик врать не будет!" — как бы заявляет антиизападник, глядя пропагандистские передачи.

Очень часто антизападник в прямом смысле слова общается с телевизором — спорит с непонравившимися ему героями передач, поддерживает Соловьёва и Киселёва вскриками "так этим хахлам, вот это мы показали! Дави их блять!" и периодически комментирует всё происходящее на экране пространными монологами.

Имперское мышление.

Практически всем антизападникам и ненавистникам США свойственно имперское мышление — кто-то грезит возвратом СССР, а кто-то наоборот — спит и видит, чтобы воскресла Российская Империя в границах 1917 года, с Польшей и Финляндией в своём составе. Для чего это ему нужно — антизападник не сообщает, либо говорит что-то "о величии Родины, которое не продаётся в обмен на кружевные трусики".

Что самое смешное — грезящий о великом антизападник чаще всего не способен благоустроить хотя бы какой-то кусочек жизни вокруг себя — свой двор, подъезд, какое-то окружающее пространство. В подъезде антизападника могут быть тонны паутины, моча по углам, стены могут быть исписаны надписями "Верка — шлюха" и "Цой — жив!" , да что там — в подъезде целый фекальный сталагмит может вырасти — но антизападнику на это абсолютно наплевать. Что до того подъезда, когда нужно о судьбе Родины думать! Сталагмит никому не мешает — рассуждает антизападник, разглядывая сталагмит — он наш родной и ничего дурного не замышляет, а вот Обама/Трамп/Порошенко — это действительно серьезная проблема!

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Восхваление всего советского или царского.

Антизападники бывают двух типов — первые любят и восхваляют всё советское, другие же антизападники — совок не любят, терпеть не могут Сталина, но зато очень любят "Россию, которую мы потеряли" — ну то есть Россию до 1917 года. Периодически в комментариях к разным блогам я наблюдаю эпичнейшие срачи между этими двумя видами антизападников — они засыпают друг друга цифрами и фактами и из кожи вон лезут, доказывая, когда же именно было лучше жить в России.

Впрочем, срачи часто заканчиваются примирением – антизападники сходятся в мнении, что царская Россия, и сталинский СССР обладали в общем-то достаточно большим запасом Величия, а страны Загнивающего Запада их боялись — для антизападника это главный критерий успешности страны. "Боятся — значит уважают!".

Чтение псевдоисторической литературы.

Практически все антизападники и ненавистники США считают себя очень начитанными людьми — но вот читают они главным образом всякую псевдоисторическую литературу, которую профессиональные историки считают тенденциозной макулатурой. "Царские" антизападники любят книжки начала 1990-х годов, в которых в красках расписывается история "России, которую мы потеряли", а "советские" антизападники очень ценят и любят книги с восхвалением Сталина — которые активно начали печататься примерно после 2008 года.

И те, и другие антизападники очень любят книги про попаданцев — каждый антизападник находит в них что-то своё любимое — а именно уничтожение США с помощью русского десанта, прорыв сталинских танков в 1945 году до самой Атлантики и колонизацию под красным флагом Луны. Два вида антизападников сходятся здесь в едином порыве — "эх, если бы мы тогда пшеков да чухонь не отпустили, вот страна-то была бы! Величественнее не бывает" — покрикивают "царевичи". "Это да, а вот если бы товарищ Сталин не струсил и объявил войну Пиндосии да лягушатникам с чаехлёбами— так уже бы и всей Европой владели" — вторят им "совки".

Оба вида антизападников зачитываются также книгами Фоменко-Носовского о древних русских 50.000 лет назад, сходясь во мнении, что все достижения цивилизации, включая слонов и айфоны — были сперва придуманы в древней России, но потом были обманным путём украдены, вывезены, а гадкие буржуи сговорились всем рассказывать, что придумали все эти изобретения — они.

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Конспирология.

Все (ВСЕ) антизападники падки на конспирологию. Всё в мире происходит неспроста, всем управляет тайный Пиквикский клуб под личным руководством Обамы и по плану Аллена Даллеса. Тайная суть этих планов заключается прежде всего в уничтожении России — и антизападники легко раскусывают такие планы в неуродившемся хлебе, облупленных домах и вечной неустроенности жизни" — "опять пиндосы мешают, проклятые! Чуть-чут ось Земли магнетроном сдвинули — и всё у нас пошло наперекосяк!"

В эту картину мира легко укладывается вообще всё, что происходит на свете. Утонула подводная лодка? — так это пиндосы её сбили. Изучение последствий катастрофы показало, что дело было в отказавшей технике? Пиндосские диверсанты пробрались и сюда. Родственники погибших хотят призвать к ответу государство? — это всё проплаченная Обамой массовка.

В интернете антизападники охотно делятся всякими невероятными "секретными планами" и "сверхсекретными протоколами" по уничтожению России — и если вы будете их аргументированно опровергать, то в лучшем случае антизападник посмотрит на вас со снисходительной улыбкой как на "полезного идиота", а в худшем — скажет, что вы и есть агент Обамы/Трампа.

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Озлобленность на цивилизацию.

Небольшой процент антизападников время от времени попадает за границу в развитые страны и видит, что там есть ровные дороги, современные и чистые машины, красивые дома и ухоженные города, да и люди живут там весьма неплохо. Казалось бы — нужно посмотреть, как живут люди в развитых странах и сделать выводы — но нет, чаще всего антизападник на всё увиденное реагирует злобой и агрессией — "ну погодите чухонцы, что-то вы слишком хорошо жить стали, вот скоро мы вас захватим — и тогда ещё посмотрим!".

Такие дела.

А вам попадались такие персонажи? Общались с ними?

Напишите в комментариях, интересно.

Источник Facebook и Lvejournal.

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