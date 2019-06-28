Так, друзья — сегодня публикую пост о чисто советской лжи про "ключи под ковриком", настала наконец-то пора разобраться с этим мифом, который как чумное поветрие распространяется среди всех любителей СССР, ватников, антизападников и читателей книг про "попаданцев" — они верят в этот миф практически так же, как в россказни о бесплатных квартирах и о том, что в советских магазинах было изобилие.

Суть мифа заключается в следующем — якобы в СССР все жили настолько дружно и души друг в друге не чаяли — что оставляли ключи от входной двери под ковриком. Обычно рассказывающий этот миф делает акцент не на самом факте расположения ключей, а на имплицитном описании той среды, в которой существует этот факт — якобы в совке все жили дружно и вообще не было воров и грабителей, пишет Максим Мирович в Facebook.

Новини Убогий совок на рисунках советской девочки

Разумеется, всё это сплошной миф, который легко опровергается статистикой советской преступности, квартирных краж и ограблений. Может кто-то когда-то и положил ключ под коврик, но это не было массовым явлением и уж точно никак не было связано с "отсутствием в СССР преступности".

Итак, в сегодняшнем посте — разбираемся с совковым мифом о "ключах под ковриком".

Входные двери в "бесплатные" квартиры.

Для начала давайте вспомним — что из себя представляли советские двери, и начнём мы с истории. В старых дореволюционных многоквартирных домах двери были чаще всего двухстворчатыми, основная половинка которых (которая не была зафиксирована) чаще всего открывалась наружу — что было в общем-то логично с точки зрения усложнения работы взломщиков. За первыми дверями могли быть ещё вторые — которые открывались внутрь — чтобы не пересекаться по траектории движения с первыми дверями.

Новини Что на самом деле случилось 22 июня 1941 года

Что сделали большевики в совке? В любых советских типовых домах — начиная с так называемых сталинок и заканчивая брежневками и хрущёвками — двери всегда открывались внутрь. Казалось бы, это нелогично — зачем открывать внутрь квартиры дверь из достаточно просторной лестничной площадки сталинки, как бы уменьшая тем самым площадь прихожей?

А ответ на этот вопрос достаточно простой — советская власть не признавала никакой частной собственности, советские крепостные не были собственниками своих квартир, а лишь по сути жили в них на правах длинной аренды, и власть оставляла за собой право в любое время вломиться в любую квартиру — а это намного проще сделать с дверями, которые открываются внутрь.

Никакой другой логики для того, чтобы двери открывались не наружу, а внутрь — нет. Это ухудшает криминогенную обстановку, делает взлом дверей более простым — но никакая бытовая человеческая логика не могла заставить изменить совковым принципам — доступ в жилище крепостного должен быть лёгким в любое время дня и ночи, и поэтому в советских СНИПах были заложены именно такие правила.

Новини Как в СССР врали о жизни в других странах

Замки и цепочки советского человека.

Имея столь слабо защищённые входные двери, которые легко взламывались — советские граждане самостоятельно пытались укрепить и как-то усилить входные порталы в свои жилища. В редкой советской квартире был один замок — как правило, это было либо какое-то казённое жильё, типа общаги, либо жилище какого-то совсем уж синего алкоголика — в такой квартире обычно ещё и дверная ручка этого единственного замка была поломана и постоянно висела "на полшестого".

Во всех других случаях советские граждане имели два, а иногда и три замка. Проверка "а закрыл ли ты на верхний?" — была частью каждодневного ритуала отхода ко сну — верхний замок чаще всего имел такую пумпочку, при нажатии которой замок невозможно было открыть снаружи — что создавало ложное ощущение безопасности у обитателей квартиры.

Новини Как в СССР врали о жизни в других странах

Помимо этого, на двери также вешали цепочки — цепочка обязательно накидывалась на ночь и во всех случаях, когда в двери кто-либо звонил — сперва открывали с цепочкой, смотрели кто стоит за дверью, и только потом снимали её со скобы и открывали двери. Что ещё интересно — в советское время даже появлялись дополнительные врезные и навесные замки и цепочки на всех старых "дореволюционных" дверях — что легко можно увидеть наприер в Москве, Вильнюсе или Киеве.

Конечно, всё это были достаточно низкокачественные меры безопасности, которые не остановили бы ни серьёзных взломщиков, ни ментов — последние вообще выбивали любую совковую дверь с любыми замками не более чем за 2-3 минуты — дверь открывалась во внутрь и легко вылетала вместе с кусками коробки. Тут важнее другое — "в самой честной и безопасной в мире стране" люди вешали на двери по 2-3 замка да ещё и цепочку, тогда как например в Финляндии ещё сто лет назад в квартиры вели стеклянные двери с единственным простеньким замком. Как говорится — почувствуйте разницу.

Почему всё-таки могли оставить ключи под ковриком?

И вот мы подходим к самому главному — а почему, собственно, время от времени люди могли оставить ключи под ковриком? Ведь такие единичные случаи действительно случались. И я бы разделил ответ на этот вопрос на две части.

Во-первых, сам факт оставления ключей под ковриком говорит о том, что квартира крайне перенаселена — и у всех членов семьи просто нет комплектов ключей. Вечером придёт бабушка, и в качестве вынужденной меры ключи нужно оставить под ковром либо в электрическом щитке — ещё одном тайном хранилище ключей.

А во-вторых — запирающиеся на 3-4 затвора изнутри квартиры люди так легко могли иногда оставить ключи под ковриком по одной простой причине — запирая дверь изнутри, они переживали за свои жизни и здоровье в случае нападения разбойников. А запирая дверь снаружи — они понимали, что красть в квартире в общем-то и нечего...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно. Хранили ключи под ковриком?

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!