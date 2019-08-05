Так, друзья, тут есть интересная тема о том, что запрещалось и что было нельзя в советской семье. Фанаты СССР конечно скажут, что это всё неправда, что сейчас живётся плохо, а вот тогда-то было ого-го! Но правда заключается как раз в обратном — именно в СССР людям было много всего "нельзя" — в советской семье "не было секса", люди не могли выбирать будущее для своих детей и заниматься самореализацией.

Итак, в сегодняшнем посте — обсужадем, что было нельзя в советской семье.Пишет Максим Мирович в Facebook.

1. Жена не могла быть главой семьи.

Несмотря на декларируемое "равноправие полов", женщина в СССР не могла быть главой семьи в полном смысле этого слова. Семья, в которой женщина брала на себя ведущую роль, считалась какой-то "не такой", а муж считался бесхребетной тряпкой, подкаблучником и заслуживал всякого порицания. Впрочем, нередко так оно и было — среди мужского населения в СССР был сильно распространен алкоголизм, и нередко всё бремя зарабатывания денег/ведения домашнего хозяйства/воспитания детей наваливалось на хрупкие женские плечи.

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При этом в Европе в те же годы (где женщины имели реальное равноправие) ситуация, когда женщина является главой семьи, считалась совершенно нормальной и общество терпимо относилось к такому.

2. Нельзя было нанимать прислугу.

В СССР даже более-менее обеспеченная семья не могла нанимать себе прислугу, чтобы та убирала дом и вела домашнее хозяйство — это почему-то считалось "эксплуатацией", хотя чем такая "эксплуатация", за которую платят хорошие деньги, отличается от обычной работы на заводе, никто внятно объяснить не мог. В общем — советским семьям приходилось делать всю работу по дому самостоятельно.

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На Западе в ту же эпоху давно существовал нормальный рынок домработниц — которые за умеренную плату следили за вашим домом, при желании готовили обед и так далее — для того, чтобы люди могли больше времени посвящать себе. Иначе зачем тогда вообще зарабатывать деньги?

3. В советской семье не было секса.

Ну, то есть он конечно был, но в общественной культурной жизни его именно что "не было". В советских фильмах не было ни намёка на хоть какую-то эротичность, не было даже таких вполне невинных кадров, как женщина например садиться к мужчине на колени и обнимает его. В советском кинематографе "отношения" обозначались так — сперва парень с девушкой ходят с прямыми спинами между березок, держась за ручки и разговаривая о будущем Коммунизме, а потом сразу же выходят из роддома, вынося в пелёнках бодрого и румяного четырёхмесячного малыша.

Тема секса старательно вытеснялась, табуировалась и замалчивалась. Трахаться советская семья должна была в полной темноте, под одеялом, в одной позе и не более двух минут, а о такой вещи, как например женская сексуальность и женский оргазм вообще никто никогда не говорил — женщина в лучшем случае должна была "просто удовлетворять мужчину".

Думаю, не стоит и упоминать, что на Западе ситуация была кардинально иной, и это стало особенно заметно, когда упал "Железный занавес" — в бывший СССР, словно поток воды по сообщающимся сосудам, хлынула эротическая литература, фильмы и прочее подобное, что было одновременно и интересно, и незнакомо для бывших советских граждан.

4. Нельзя было выбрать образование для детей.

Рынка частного образования в СССР попросту не существовало — все дети были обязаны ходить в обычную советскую школу (других просто не было), где им с самого раннего детства начинали вливать в уши советскую пропаганду с рассказами про старика Крупского и прочую муть. Разумеется, можно было говорить детям дома, что это всё неправда — но пропаганда всё равно в какой-то степени действовала и оставляла в сознании свой след. Можно сказать, что советское государство в каком-то смысле отнимало детей у родителей, не давая им права выбрать своим детям будущее.

Думаю, не стоит говорить, что на Западе всё было иначе — существовало множество частных школ и колледжей, которые, во-первых, проходили аттестацию на качество образования, а во-вторых — конкурировали друг с другом за детей, предлагая всякие интересные программы. В конце концов, богатые семьи могли позволить себе учить детей дома — к ним просто приходили преподаватели и вели уроки.

5. Люди не могли заниматься самореализацией.

Фанаты СССР часто любят рассказывать о том, какие прекрасные фильмы и книги были в СССР, при этом забывая ответить на один простой вопрос — а зачем, собственно, вот это всё? Даже если представить, что в СССР действительно издавались хорошие книги, которые учили мыслить, думать и развиваться (что, разумеется, не так), хочется спросить — а толку? В СССР человек ровным счётом ничего не мог поделать с этми знаниями — они никак не улучшали его жизнь, не делали его богаче, не приносили счастья его близким — он мог разве что бесцельно собирать-разбирать радиоприёмники да находить всё новое применение для удивительной синей изоленты.

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Посмотрите вокруг себя — на стены, на пол, на потолок. Всё, что вы видите вокруг, что стоит в вашей комнате и чем вы пользуетесь, читая этот пост — всё было создано людьми, и на 99% было изобретено не в СССР. В Союзе изобретали только что-то военно-космическое, вроде какой-нибудь "отстежной залупы для сгорания в верхних слоях атмосферы". Всё остальное было создано в других странах — и изобретатели тех или иных полезных вещей становились там богатыми людьми.

Даже такая ситуация, когда семья просто упорно работает лет до 50, зарабатывает капитал, а потом ещё лет 30 или даже 40 наслаждается жизнью, живя на проценты и путешествуюя — в СССР была совершенно невозможна. Ни о какой самореализации в СССР не было и речи — большинство работало на скучных и неинтересных работах, а вторую половину жизни "доживало" на мизерную пенсию...

Такие дела.

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