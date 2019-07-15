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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Никакого "СССР" на самом деле не было

55.8т Читати матеріал російською

Так, друзья — сегодня будет пост о том, что никакого "СССР" на самом деле не было — на первый взгляд это звучит абсурдно, но если разобраться глубже — то имеет вполне рациональное зерно.

На эту мысль меня натолкнули комментарии к моим постам, в которых некоторые читатели отмечали что-то подобное, плюс моё недавнее исследование советского гимна — который, как вы можете узнать из поста, был целиком лживым.

Так вот — никакого "Союза Советских Социалистчиеских Республик", которые (как вралось в советском гимне) "сплотила навеки великая Русь" — на самом деле не существовало, а было что-то совсем другое. Что именно? Об этом вы узнаете из сегодняшнего поста, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что никакого "СССР" на самом деле не было.

Новини
Как в СССР засекречивали терракты

Вот вам доказательство того, что никакого "СССР" не существовало вовсе. Аббревиатура "СССР" означает "Союз Советских Социалистических Республик" — и каждое слово в этой аббревиатуре насквозь ложно, это как назвать Северную Корею "Самой Великой и Свободной Республикой" — это будет целиком ложное название, и суть страны от этого не изменится — хоть миллиард раз великой её назови.

А теперь давайте разберём подробнее каждое слово в аббревиатуре "СССР":

"Союз".

Никакого "СССР" на самом деле не было

Никакого "Союза" в полном смысле этого слова в СССР не существовало. Вот например Евросоюз — пример подлинного Союза, который основан на равноправии всех входящих туда стран, в этот Настоящий Союз страны долго готовились вступить, выполняли различные требования, улучшали свои законы и так далее. Несмотря на всю пропаганду, ЕС и сейчас остаётся центром притяжения, и Беларусь вместе с Украиной туда обязательно когда-нибудь вступят.

Новини
Как в СССР врали по телевидению

А что было в СССР? "Союз" можно было написать разве что в кавычках — практически все страны, которые в него вошли, были захвачены вооружённым путём — большевики сперва уничтожили белорусскую БНР и украинскую УНР, затем насадили туда своих кремлёвских марионеток, которые позже втащили эти страны в СССР, попутно залив всё реками крови и раскатав катком репрессий. "Не согласен жить с нами в лучшем в мире СССР и есть лучшее в мире мороженое? Тогда мы тебя убьём!"— вскрикивали большевики и расправлялись со всеми несогласными. Примерно так же были захвачены и страны Балтии — откуда в ГУЛАГ вскоре потянулись тысячи ссыльных и репрессированных.

В общем, никакого "Союза" не было — а был захват сопредельных стран, сопровождающийся инфильтрацией и депортацией местного населения. Держался "Союз" на советских штыках, и как только их влияние ослабло — все страны тут же бросились врассыпную из этого лагерного барака.

Новини
Советский миф про "ключи под ковриком"

"Советских".

Никакого "СССР" на самом деле не было

Примерно к семидесятым годам слово "советский" размыло своё первоначальное значение и начало ассоциироваться со словом "наш". "Наши советские автомобили самые лучшие в мире", "Наша советская кухня — самая диетическая", "Советский народ — народ победитель!" — вещали большевистские плакаты, хотя "советский народ" — это такой же оксюморон, как "фашистский народ" или "аграрно-экономический народ" — это просто название партии, образованной от органов управления — советов.

Так вот — никакие Советы в стране абсолютно ничем не управляли и были чисто декоративным органом. Никаких "выборов" в СССР тоже не было — люди шли на избирательные участки, чтобы поставить галочку за одного-единственного кандидата от правящей партии. Само слово "партия" в совковом ключе кстати тоже является оксюмороном — так как "партия" означает "часть" (имеется в виду "часть парламента" — например "партия левых", "партия правых", "партия центристов"), а в СССР большевики захватили абсолютно всю власть и никакой "партией" не являлись.

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Как в СССР врали о жизни в других странах

"Социалистчиеских".

Никакого "СССР" на самом деле не было

Ещё один миф, что в СССР был якобы построен какой-то там "социализм". Никакого "социализма" в СССР отродясь не существовало — всю выручку, весь Валовый Внутренний Продукт у народа забирали большевики, выдавая подачки в виде мизерных зарплат (более чем в 5 раз низких, чем в США) и рассказывая пропагандистские сказки о "бесплатных квартирах" и "бесплатной медицине".

Отобранные и недоплаченные народу средства тратились на военные авантюры и разжигание напряжённости в мире — вроде войны в Афганистане или подкармливании африканского людоеда Иди Амина (который держал в саду холодильник с частями тел своих жертв). Оставшиеся деньги тратились на советскую пропаганду и окормление разных там советских писателей, что писали бодрые книги о скоростном движении в полях различных механизмов.

Новини
Сталинские бараки. Как на самом деле жили люди в СССР

Хорошо жила в СССР только лишь советская номенклатура — которая обеспечивалась огромными квартирами и дачами, машинами с личными водителями, могла свободно выезжать за рубеж и питалась самими лучшими продуками, заказанными в спецкаталогах. Сейчас дети этой номенклатуры рассказывают о том, как хорошо им жилось в СССР...

"Республик".

Никакого "СССР" на самом деле не было

Ну и наконец финальный аккорд — разоблачение слова "Республика" в аббревиатуре "СССР". Никакими "республиками" части СССР не были — так как не имели выборной власти — вся правящая верхушка назначалась из Кремля и строго регулировалась на предмет соответствия курса партии. Так, например, вероятнее всего был убит лидер БССР Пётр Миронович Машеров, который перестал устраивать Кремль и в 1980 году погиб в якобы "случайной" автокатастрофе.

В общем, никаких "республик" в СССР не существовало — была классическая наследственная деспотия без права выбора и без права у народа смены этой власти.

Новини
Вечная нищета "великой сверхдержавы": а вы помните такие игрушки в СССР?

Вместо эпилога.

В общем, как видите — никакого "Союза Советских Социалистчиеских Республик" на самом деле не существовало — а было некое тоталитарное государственное образование, крайне опасное для окружающего мира, и власть внутри которого удерживалась с помощью штыков. Да, название было придумано красивое – но суть ведь от этого не меняется...

Такие дела. Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Нэзабаром Сравні
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итак друзззя .."практически все страны, которые в него вошли, были захвачены вооружённым путём —"страны:Украина ,Белорусия,Молдавия,Узбекистан,Таджикистан,Киргизия итд..какие из этих стран были на момент октябрьского переворота в Питере,и на момент создания СССР?!
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Конечно "Никакого "СССР" на самом деле не было". Всё - майя...:)
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
CCCР не было? Ну да, было грузино-украинская диктатура.
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