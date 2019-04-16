|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Максим Мирович
Максим Мирович
Всі статті автора

Мифы о "счастливом советском детстве", в которые вы верите

1.2тЧитати матеріал російською

Всё чаще и чаще на просторах интернета встречаю статьи, в которых любители СССР рассказывают сказки о том, каким же было "счастливое советское детство"! Мол, в СССР дети только и делали, что читали хорошие книжки, питались хорошими продуктами, а воспитывали их добрые и заботливые воспитатели в детских садах и учителя в школах. "Всё было государственным, всё контролировалось, государство плохого не пожелает! Всё по ГОСТу было — еда, квартиры, вообще вся жизнь по ГОСТу была!"

На самом же деле при ближайшем рассмотрении все эти "плюсы советского детства" оказываются обычными мифами, которые непонятно по какой причине кочуют из форума в форум. В этом посте я собрал основные мифы о "счатливом советском детстве", в которые многие (и, возможно, вы сами) продолжаете свято верить, пишет популярный белорусский блогер Максим МировичFacebook.

Итак, в сегодняшнем посте - собрание мифов о "счастливом советском детстве".

Новини
Почему россияне хотят "назад в СССР"?

1. Миф про "отличные ясли и детсады".

Практически все годы своего существования СССР гордился тем, что мол у него детских садов больше, чем в США — стало быть, эти проклятые пиндосы скоро загнуться. Уже вот-вот, загибаются совсем в этой своей Пиндосии! Этот миф базировался на той же основе, что и мифы о бесконечно гигантских тоннах чугуна и огромных объёмах намолоченного зерна, якобы должных показать отличную ситуацию в экономике.

Новини
Миф о "добрых советских людях"

Миллиардов тонн чугуна в США не было по одной простой причине — в более современных производственных цепочках он попросту не был нужен. С детсадами была примерно та же ситуация — в США один работающий член семьи (чаще всего — отец) мог отлично обеспечивать семью. В советском же союзе оба родителя были вынуждены работать, чтобы прокормить семью и не считаться "тунеядцами" (уголовная статья в СССР), "декретный отпуск" для матери (размером в год) в СССР ввели только в 1968 году — вот вам и вся причина такого огромного количества детсадов и яслей.

Теперь о качестве. Как и во всех других сферах, в советских детсадах процветала казёнщина и принудиловка. За какие-то невинные проступки детей наказывали стоянием в углу в одних трусах и нередко могли ударить — в СССР телесные наказания считались нормой. Нередко ребенок даже не понимал, за что его наказывают, но приучался к мысли, что "власть всегда сильнее" и "надо слушаться".

Чисто советская "коллективщина" начиналась уже с детсада — детей, еще достаточно свободных и разных, втягивали во всякие коллективные игры и хороводы, пение хором, хождение строем и т.д. — приучая к мысли, что индивидуальные стремления и желания это очень плохо, а вот жить кучей и ходить строем — это хорошо.

Новини
Одно фото, рассказывающее всё про СССР

Если вы всё еще тоскуете по детскому садику "как в СССР", просто подумайте, хотите ли вы отдать своего ребенка в заведение, где его будут ходить учить строем, давать по рукам за малейшее "вольнодумство", какая-то противная тётка сможет в любой момент его стукнуть, а ещё ребенку будут внушать мысль, что вот этот плешивый дед с портрета — это гений всех времен и народов, которого никому не дано превзойти.

Ну что, хочется отдать малыша в такой детсад? То-то.

2. Миф про "отличное детское питание, без ГМО!"

Я уже не раз писал про миф о каком-то "особенно хорошем" советском питании (стостоящим из сосисок, каш, картошки, разбавленного молока и синих кур), но на детском нужно остановиться отдельно. Начнём с того, что многие дети в СССР воспитывались без грудного молока — в советской медицинской системе это считалось абсолютной нормой. Чем это плохо — гуглите, слишком много писать.

Новини
Страшный СССР на запрещенных картинах

Что было дальше? Из роддома ребенок попадал домой, где для него не было нормального детского питания. Ради интереса поспрашивайте у своей мамы, чем она кормила вас в этот период, узнаете много интересного — как из подручных продуктов с помощью разбавленного молока, манной крупы и мясорубки матери пытались приготовить хоть что-то, годное для питания ребенка. По данным ВОЗ, в 1970-е годы (тот самый ваш "благословенный застой"), около 70% советских младенцев страдали ожирением из-за питания практически исключительно углеводами. Зато ракеты были — ого-го! А спутники — эге-гей! А также в области балета мы дали Штатам пи...дюлей.

Затем ребенок попадал в ясли или детский сад (практически обязательно, см. миф номер 1), где кормежка была, как правило, ужасной — даже в том случае, если "по правилам" полагалось что-то неплохое. Вспомните детсадовских поваров и работников столовых в СССР. Что, вспомнили? Помните там хоть одну худую тетку даже в "худшие перестроечные времена"? Их просто не было — из детсадовских столовых продукты тащили баулами, причем тащили все — от старшего повара до последнего завхоза, должность означала лишь "ранжирование сп*жженого" по качеству и количеству. Что оставалось детям? Детям оставалось есть жидкие противные борщи, водянистую манку с комками, вонючие хлебно-честночные мякиши под названием "котлеты" и разваренные до состояния клейстера макароны — от детсадовской жрачки многих детей просто рвало.

Новини
Воровство в СССР: украсть у государства было не зазорно

И если про другие факты об СССР вы можете сказать — "ты Максим не помнишь, как там было", то свой советский детский садик я запомнил очень хорошо — был всё именно так, как я пишу. И это был еще один из лучших детсадов в Минске! Мне страшно представить, что было в провинции.

3. Миф про "отличное детское образование и школы".

Миф про "отличное советское образование" — пожалуй, один из самых живучих и вредных. Я уже писал о том, как "высокообразованные советские люди" в конце восьмидесятых годов заряжали банки с водой у телевизора, а сегодня поговорим о школе.

Новини
Убогий СССР на фото 1980-х годов

Точно так же, как и в детском саду, в советской школе навязывали "корпоративные ценности" и учили ходить строем. Все должны были носить одинаковую форму и галстуки, проходя соответствующий "обряд инициации". Образование строилось на принудиловке — левшей насильно переучивали в правшей, талантливых и одаренных детей совковые училки часто заклевывали до полуовощного состояния — "будь как все, не выделяйся, не выпендривайся!" Были популярны и расправы над "белыми воронами" — класс, состоящий из средненьких умов, поощряемый и управляемый бандой из 3-4 двоечников, мог всячески травить и издеваться над "отличниками и зубрилами" — то есть теми, кто хотел и мог учиться хорошо, много читал и т.д. Конечно, так было не везде — но случалось очень часто и при полном попустительстве учителей.

Сама советская система образования была построена на том, чтобы "давать показатели". Никто не заботился о том, чтобы дать ребенку какие-то фундаментальные знания и научить свободно мыслить — главное, чтобы он оттарабанил всё заученное и получил хорошую отметку, показателем "успешности класса" считалось отсутствие в нём двоечников, а не наличие каких-то одаренных умов.

Новини
Мода в СССР: уровень жизни выдавал гардероб

В общем, из советской школы дети часто выходили с весьма посредственными знаниями, но с привитым (часто — на всю жизнь) ощущением, что надо "слушаться коллектив" и не спорить с властью.

4. Миф про "свободу детей в СССР".

Советские идеологи тех лет везде трубили о том, что мол в СССР дети какие-то "особенно свободные", мол только в советской системе это стало возможным и т.д.

На самом деле детство советского ребенка было полно настоящего принудительного труда в полном смысле этого слова. Начиная с детского садика детям навязывались "дежурства" — дети были ОБЯЗАНЫ по очереди делать какую-то казарменную работу, например по уборке помещения, мытью окон, прополке грядок на пришкольном участке и т.д. "Отказников" подвергали всяческому остракизму как со стороны "власти" (педагогов, воспитателей), так и внутри коллектива.

Новини
Как в СССР "образованные" люди заряжали воду через телевизор

Больше того, считалось "нормой" сослать детей "на картошку", а в Средней Азии — "на хлопок", где с помощью принудительного детского труда достигались показатели "колхозов-миллионеров". Знаете, что такое уборка хлопка? Это не приятные прогулки луноликой Айгюль по залитым солнцем полям — это тяжелейшая работа по перетаскиванию 20-киллограммовых мешков и ручной сбор обрызганных дефолиантами и десикантами растений. Это питьё от обезвоживания зараженной химией воды из арыков, профильтрованной через сложенный вчетверо свитер. С этих работ дети часто возвращались больными. Денег за это не платили, эта работа считалась "пионерским долгом".

В общем, никакой "свободы детей" в СССР не было — была самая настоящая эксплуатация.

5. Миф про "особую безопасность советского детства".

Отдельный и очень популярный миф якобы про "особую безопасность" советского детства — якобы, в то время "даже двери не запирали на замок, все люди были братья!". Да, а ещё все жили до 150 лет и просыпались по ночам от счастливого смеха и ключи хранили исключительно под ковриками.

Всем верующим в этот миф рекомендую ознакомиться с советской статистикой по грабежам и бандитизму — показатели были весьма высокими даже по официальным данным. Кроме того, в те годы было немало серийных маньяков и убийц — вроде Чикатило или менее известного московского маньяка по имени Мосгаз — да, эти страшные чудища в человеческом обличьи были рождены именно в СССР и орудовали при советской системе. К педофилии в те годы было тоже намного более терпимое отношение — ну ущипнул дяденька девочку за попку, ну что тут такого! Случаи изнасилования подростков также были весьма нередки — часто это случалось на той самой "картошке", куда девочек отправляли из школы.

В этом пункте хочется затронуть ещё один вопрос — собственно, безопасность среды для ребенка. Из-за скученного и тесного жилья дети немалую часть времени проводили на улице. Я вырос в девяностые, когда оставались популярными еще многие "советские развлечения" из 1970-80-х годов, вроде бросания в костёр баллонов из-под дихлофоса, пугачей из болтов, карбида, ракет из селитры а также прогулок по крышам и стройкам.

Надо быть полным идиотом, чтобы утверждать, что нынешние дети, проводящие больше времени за компьютером и цивилизованным активным отдыхом, вроде велопрогулок или покатушек на скейтах, чем-то "обделены" в сравнении с советскими. Нынешнее детство намного интереснее и безопаснее, чем детство в СССР.

Вот такие мифы о детстве в СССР мне удалось собрать. Буду рад, если поделитесь этим постом с друзьями)

А в комментах напишие, таким ли было ваше советское детство, что вам запомнилось о нём?

Интересно.

Источник Facebook и Lvejourna.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Тег
СРСР
Джерело
Джерело:Facebook Максима Мировича
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
4
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Бульбаш Максимка борцеванием со страной которой уже четверть века как нету немного утомил. Наверное его деда сам Сталин расстрелял прямо в голову.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
IGGI IGGI
IGGI IGGI
Павлов Дмитрий, Он на обосе специализируется на обсерании того, о чем не имеет не малейшего представления в силу своего возраста. Такой же "эксперт", как откладывающий здесь какашки "военный эксперт" Паша Фельгенгауэр, ни дня не служивший в армии. Оба унылое говно...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Dell Alex
Dell Alex
Павлов Дмитрий, Он просто живет в другой стране. Где эта тема еще очень актуальна ))) Хотя, да, антисовкодрочер Мирович просто не может понять, что от совкодрочеров отличается одним лишь знаком и равен по модулю )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки