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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогерВсі статті автора

Кто сбил Боинг MH-17 на Донбассе?

3.4тЧитати матеріал російською

Друзья, вы знаете что пять лет назад, 17 июля 2014 года на Донбассе произошла трагедия — российские войска, которые вторглись на территорию Украины, сбили рейс MH-17 из установки "бук".

В самолёте летели преимущественно голландцы — рейс совершал полёт из Нидерландов в Малайзию. Одним выстрелом, совершённым военными преступниками, было убито 298 человек.

Долгое время путинская Россия выкручивалась и в стиле советского лжеца Молотова врала о том, что "это не мы", "это украинцы", "а бук можно купить в любом военторге", "а диспетчер Карлос всё знает" — но сегодня на суде в Гааге фактически признала свою вину. Впрочем — голландцы в основном всё и так прекрасно знали — несмотря на попытки российских СМИ повлиять на их мнение, пишет Максим Мирович в Facebook.

Новини
Теперь спать спокойно сможет и Путин

В свою недавнюю поездку в Нидерланды я не мог не пообщаться с голландцами на эту тему, про что выпускаю специальное видео — украинцы и россияне там тоже будут.

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Максима Мировича
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Питон Каа
Питон Каа
О чем тут говорить? Номер ракеты, который так неудачно засветили голландцы, ясно указывает на вину Украины, так как эта ракета была передана в в/ч на ее нынешней территории, там и осталась, а потом сбила Боинг опять же над территорией Украины.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
озвучили имена лишь четырёх исполнителей,такие же рукожопые из российских Градов пульнули вместо позиций ВСУ по жилмассиву Восточный Мариуполя. в марте, надеюсь назовут кремлёвских заказчиков-сурковых, Вой обозных мутантов не интересует. .
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"сегодня на суде в Гааге" - где? Этому хлопцу больше стекломоя не наливать, а то всякие суды мерещатся.
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