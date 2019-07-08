Так, друзья — сегодня публикую очередной пост из новой рубрики в моём блоге под названием "одно фото".

Новини Убогий совок на рисунках советской девочки

Фотоснимок был опубликован в твиттере блогером @Hellnonblonde, по утверждению автора твита — кадр сделан в Крыму, в Феодосии, и это арендное жильё и при этом недешёвое. Лично я не удивлюсь, если это так и есть — в последнее время слышу множество историй о том, как в аннексированном Крыму людям сдают невесь что за баснословные деньги. И даже если это не Крым на фото — то "Крымнаш" имеет к этому фотоснимку самое прямое отношение — из-за санкций и падения уровня жизни после 2014 года многие обычные россияне сейчас в очень похожих условиях — когда нормальный ремонт становится чем-то далёким и несбыточным... Такие дела. Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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