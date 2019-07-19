Так, друзья — сегодня будет давно задуманный и очень интересный пост про то, как в старых советских фильмах людям врали про Украину — именно там, в старых совковых фильмах, и родились те самые лживые образы Украины и украинцев, что и сейчас тиражирует пропаганда. Думаю, отчасти именно из-за этих фильмов многие люди продолжают смотреть на уже независимую Украину в "советском ключе" и никак не могут ощутить всю ложность старых советских фильмов — именно так работает импринтинг, и от впечатлений, полученных в раннем детстве, не так-то просто избавиться.
Лживые советские фильмы про Украину призваны были крепить лживую советскую историю и создавать для неё так сказать "художественный фон". И в замкнутой системе это работало весьма успешно — дети шли в школу, где им рассказывали лживые советские сказки под видом истории, потом смотрели советские новости, где эти сказки повторялись, а затем смотрели советские художественные фильмы, где эти сказки закреплялись эмоциональной и яркой картинкой. Идеологическая обработка была тотальной, и выйти из этого заколдованного круга могли только те, кто имел нормальное воспитание в семье и имел альтернативные источники информации — которые в СССР всячески запрещались, подавлялись и глушились, пишет Максим Мирович в Facebook.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о целой серии лживых советских фильмов про Украину.
"В степях Украины", 1952.
Сюжет фильма по-социалистически незатейлив — друзья Селивон Иванович Часнык и Кондрат Галушка — председатели колхозов "Смерть капитализму" и "Тихая жизнь", которые каждый по-разному ведут деятельность в своих сталинских колхозах, стремясь улучшить показатели надоев и намолотов — по сюжету это классическая совковая сталинская "борьба лучшего с хорошим", примерно как в фильме "Кубанские казаки".
Но в нашем исследовании кино интересно кое-чем другим. "В степях Украины" — фильм сталинских лет, благодаря которому сформировался и зацементировался сталинский образ "дружелюбного х..хла" — толстого и глупого сельского жителя со смешной фамилией, совершенно аполитичного любителя вареников, с отсутствующим характером и взглядами. Именно такие граждане в большинстве своём пережили сталинские репрессии и депортации и определяли лицо Украины после Голодомора и репрессий. В совковых фильмах никто не рассказывал, куда же вдруг исчезли честные, красивые, активные и неравнодушные украинцы — они давно погибли от голода, были казнены или сосланы. Вместо этого показывали тех, кто выжил — выдавая эту страшную картину опустошенных репрессиями земель за нормальное общество.
Позже такие образы "жирных глупых х..хлов" использовались и в других советских фильмах, а также в современных пропагандистских лентах, вроде фильма "Брат-2". Если вы почитаете комментарии ватников на разных сайтах и форумах — то с удивлением обнаружите, что их представление об Украине и украинцах зиждется на вот таких сталинских фильмах.
"Триста лет тому", 1956.
Пропагандистский советский фильм, в советско-имперском ключе объясняющем войны и смуту XVII века — якобы украинцы боролись за "воссоединение с Россией" — которой как названия страны в XVII веке не существовало вовсе, с таким же успехом украинцы могли по замыслу создателей фильма бороться в XVII веке за "воссоединение с СССР". Но авторов фильма это не смущает — российская кавалерия под триколорами лихо скачет "воссоединять" Украину. В общем, такая себе развесистая клюква, как в современных фильмах Никиты Михалкова.
В чисто советском, агитационно-пропагандистском ключе, решены и все персонажи фильма — все магнаты Речи Посполитой (названные почему-то "польской шляхтой") показаны пузатыми, носатыми и страшными, все как-то нелепо кривляются, исключение составляет только вьюноша бледный со взором горящим в исполнении Василия Ланового — который "сочувствовал народу" и через темень веков увидел грядущий Коммунизм.
В общем, такая себе классическая советская пропаганда, которая кстати была снята с проката почти сразу после начала показов — такой концентрированный псевдоисторический бред был чрезмерен даже для совка, плюс в Совдепии явно решили не трогать больше историческую тему — вернувшись к образам "толстых дружелюбных х..хлов", соломенных шляп, мазанок, подсолнухов и горшков на плетне.
"Свадьба в Малиновке", 1967.
Пожалуй, наиболее одиозный советский пропагандистский фильм про Украину, в котором лживо абсолютно всё, за исключением декораций всего происходящего — мазанок, подсолнухов, степей и прочей природы. Фактически, для фильма была создана какая-то другая, виртуальная Украина, которую очень хотели бы видеть в Кремле — целиком русскоязычная, с хлебом-солью встречающая советские войска из Москвы.
Советской же парадигме подчинены и все поступки и даже внешность героев — местного атамана Грицько показывают как злого и алчного человека, вся "банда" которого сплошь состоит из каких-то кривых, косых, жирных и карлиокообразных уродов. Красноармейцы же наоборот — все сплошь молодые, красивые, активные, а их усатый отец-командир и вовсе похож на отца народов товарища Сталина. Ну разумеется симпатии местных жителей будут на стороне оккупантов! То, что вслед за певунами и танцорами в деревни приедут тройки НКВД и продовольственные отряды, то что совсем скоро начнётся Голодомор и высылки украинцев в ГУЛАГ — в фильме не сказано ни слова...
По страшной иронии судьбы, реальное село Малиновка находится в Харьковской области — которая в 1933 году наиболее сильно пострадала от голода, устроенного советскими властями. Эхо Голодомора и советская нищета ощущалось ещё и в 1967 году, когда снимали фильм — в бедном колхозе в Малиновке не нашлось нормальных лошадей, а немногочисленных коней, что жили у крестьян, пришлось подкрашивать и присыпать пудрой — чтобы эти нищие клячи хоть как-то смотрелись в кадре...
Телемост с товарищем Сталиным. Вместо эпилога.
Как видите — в одиозных совковых фильмах Украина и украинцы часто выставлялись недалёкими, вороватыми, глуповатыми сельскими недотёпами, которые думают лишь о том, как бы поесть вареников и выпить самогона. Гражданское самосознание и ответственность за будущее у них отсутствует. Именно такой образ Украины и украинцев советское "искусство" формировало у жителей других районов СССР, и именно такой хотел видеть Украину совок. Такие "граждане" никогда не будут отстаивать своё и мешать Империи в её темных планах.
Что самое смешное и одновременно страшное — именно такой образ Украины и украинцев был продемонстрирован недавно в фальшивом "телемосте", что устроил один из пропагандистских путинских каналов — продемонстрировав под видом украинцев те самые образы и типажи из сталинской кинопропаганды. Ну что тут можно сказать? Телемост с товарищем Сталиным состоялся весьма успешно.
Такие дела.
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