Так, друзья — сегодня будет интересный пост на тему о том, как в СССР пили одеколон и стекломой. Помните песенку "Наутилуса", модную в конце восьмидесятых — "Ален Делон не пьёт одеколон?" Песенка была основана на реальных событиях и иронизировала над реалиями того времени — мол, в цивилизованных странах пьют нормальные алкогольные напитки, а у нас идёт в дело всё, что горит.

Кстати, автор текста Илья Кормильцев karmakom писал вполне себе ироничную песенку о пролетарской дурочке, мечтающей о заграничном артисте, но с минорной музыкой Бутусова "Ален Делон" превратился в какой-то мрачный гимн реалий позднего совка, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Почему в СССР пили одеколон? 17 мая 1985 года Горбачёв подписал указ "Об усилении борьбы с пьянством", прозванный в народе "сухим законом". Нормальные алкогольные напитки стали дефицитом, отчего народ начал изобретать народные способы выпить чего-то погорячее — в дело пошла политура, клей "БФ", всякие там денатураты, а также, собственно, те самые одеколоны и стеклоочистители, о которых пойдёт речь в посте.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР пили одеколон и стекломой.

Итак, начнём . Наиболее популярным в СССР в плане распития был Тройной одеколон, называемый в соответствующих кругах тройником, тройнухой, лимонной настройкой, а также коньяком "три косточки". Флакон "тройника" стоил всего 40 копеек и имел при этом содержание спирта в целых 64%, что было в 1,5 раза крепче водки и обеспечивало весьма высокий алкоголический КПД — несмотря на то, что одеколон был жутко противный, достаточно было сделать всего 3-4 глотка, чтобы как следует опьянеть.

"Тройник" был также популярен в местах лишения свободы — охранники продавали его заключенным в крытых зонах и в лагерях, а еще фарцевали "тройником" в так называемых "столыпинах" — тюремных вагонах, в которых этапировали заключенных, причем продавали его зэкам не по 40 копеек, а по 10 рублей за флакон — в "столытине" тройник считался вполне себе приличным алкогольным напитком.

На фото — типичный флакон Тройного одеколона конца восьмидесятых годов, как видим флакон достаточно объемный, часто его брали на двоих. Более маленькие пузырьки с одеколоном обычно "выкушивали в одно лицо".

Помимо "тройника", также популярностью пользовались и другие средства — особенно спиртосодержащие дезодоранты и лосьоны после бритья. Главным критерием выбора всегда было содержание спирта, а в таких косметических средствах его всегда было предостаточно. Пили средства как разбавленными, так и нет. Вариант с разбавлением "тройника" водой в соотношении примерно 50/50 показан в фильме "Такси-Блюз", там герой Мамонова балует себя таким напитком, сидя в ванне. Но некоторые пили одеколон и не разбавляя — не знаю, какой вариант встречался чаще.

По рассказам, среди пьющих людей на заводах и предприятиях были популярны косметические средства в плоских бутылочках — их можно было скрытно пронести в кармане. Выглядели они примерно вот так — фотоснимок современный, но флаконы ничем не отличаются от советских.

Вот еще современный вариант, думаю кое-кто и сейчас покупает такие одеколоны для того, чтобы выпить. Кстати, описания на этикетках про "фантазийный аромат с цитрусовой нотой" действительно больше похожи на описания алкогольных напитков)

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Ещё в позднем СССР пили стекоочиститель. Барановичский завод "Бархим" делал такое средство для мытья окон под названием "Секунда" — это была такая жидкость голубоватого цвета, близкая по составу к современным автомобильным стекломоям, продавалась она в больших пластиковых бутылках объемом примерно 1 литр и предназначалась для мытья окон в квартирах. Стекломойные алкаши собирались в Минске во дворах в районе кинотеатра "Октябрь" и распивали бутылку "Секунды" на несколько человек — несмотря на предупреждающие надписи на этикетке.

А ещё особые ценители и эстеты пробовали совсем уж экзотические вещи. Думаете, после стекломоя вас уже ничем не удивить? Как бы не так. Советские алкаши-экстрималы пили коктейль, представляющий собой смесь пива и дихлофоса, причём особым шиком считалось "пшикнуть" в стакан не один, а несколько раз.

Видео ниже — отрывок из позднесоветского фильма "Фонтан", в котором показано, как пили пиво с дихлофосом ("Ты зачем три раза пшикнул?"), в фильме кстати прекрасно передана атмосфера того времени:

А вы помните, как в СССР пили одеколон? Может быть, знаете какие-нибудь забавные истории про это?

Расскажите, интересно.

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