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21 вересня • оновлено в 18:04
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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Чем на самом деле кормили людей в СССР

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Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, чем на самом деле кормили людей в СССР.

Мне честно говоря уже надоели все эти россказни фанатов СССР, которые на форумах, в своих тайных телеграм-каналах а также в комментариях в моём блоге время от времени вскрикивают о том, как же хорошо жилось в СССР — мол, людей там кормили только натуральными и проверенными продуктами, а все современные продукты и рецепты не идут ни в какое сравнение с советскими.

Разумеется — всё это сплошные мифы. СССР был нищебродской страной с качеством жизни на уровне осталых стран Третьего мира, и качество питания в нём было точно таким же. Нормальных продуктов либо не было вообще, либо они были жутким дефицитом — и чтобы их "достать" — нужно было остаивать гигантские очереди. И как итог — вся советская кухня состояла из попыток приготовить что-то более-менее приличное из того, что удалось "достать", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный рассказ о том, чем же на самом деле кормили людей в СССР.

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Магазинная еда в СССР.

Начнём, пожалуй, с советской магазинной еды, так как в СССР большинство граждан всё же питалось дома, а не в столовых или в кафе — даже если вы каждый день обедали в заводской столовой, то всё равно завтракали и ужинали дома, да и на выходных обедали дома тоже.

Что можно было купить в совковом гастрономе? Фанаты СССР разливаются соловьиными трелями о двух сотнях сотов колбасы — но на самом деле ассортимент магазинной еды был в совке крайне бедным. Начнём с того, чего было в достатке — в СССР всегда было много хлеба, что подавалось советской властью как невероятное достижение и у хлеба в СССР даже существовал отдельный культ. Совковый магазинный хлеб (особенно вдали от крупных городов) представлял собой очень невкусный кислый "кирпич" с плохо пропеченным мякишем серо-зеленоватого цвета — в белорусских деревнях восьмидесятых годов такой хлеб покупали на корм свиньям. Вот тут на фото запечатлён как раз такой хлеб:

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Что СССР умел делать хорошо?

Что в гастрономах продавалось ещё? В изобилии были различные уксусные консервы вроде каких-нибудь маринованных огурцов, в хороших столичных магазинах могли быть банки венгерских консервов GLOBUS. Ещё могли быть металлические банки с какой-нибудь перловкой с мясом или килькой в томате. Изобилие консервов на советских прилавках объясняется тем, что они были частью той самой советской "оборонки" и входили в состав солдатских сухих пайков — военная промышленность была наверное единственным, что хоть как-то работало в СССР.

В общем — прилавки советских магазинов выглядели как-то так, на фото ниже — кадр из советского фильма "Сто грамм для храбрости", который был снят аж в 1976 году — задолго до Перестройки и "лихих девяностых", в которых проклятые либерасты развалили Великую Страну:

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Если говорить про колбасу — то нормальная колбаса в советские годы всегда была дефицитом. На фото ниже показан кадр из фильма "Москва слезам не верит", на котором Катерина бросается к только что выкаченной из подсобки тележке с какой-то жирной варёной колбасой и хватает оттуда кусок — лишь потом разглядывая, что именно ей удалось "достать". Это рефлексы, которые были выработаны годами жизни при дефицитие.

Что у нас остаётся ещё? Нормального мяса в совке не было — народ покупал какие-то костлявые куски с жилами, с которых срезались небольшие кусочки мяса и мясорубкой перекручивались на котлеты. Куры были невероятным дефицитом — "достать" замученную и измочаленную сине-желтую тушку советской худосочной курицы считалось большой удачей. В вечно воняющих луково-капустным амбре советских овощных магазинах была только подмороженная карошка, землистая морковка, подгнившая и подёрнутая чёрной плесенью капуста и тот самый подгнивший лук.

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"Натуральные" продукты в СССР

Ещё в магазинах продавались яйца, разбавленная разливная сметана, молоко и кефир в бутылках, перловая и гречневая каши, какие-нибудь макароны и сублимированные супы — которые, кстати, тоже входили в состав армейских сухпайков. Собственно, вот это практически и всё.

На снимке ниже очень точно запечатлён продуктовый набор типичной советской семьи, с которым возвращались из магазина в 90% случаев — тот самый кислый зелёный хлеб "кирпич", два-три десятка яиц, несколько банок консервов (какой-нибудь вонючий рассольник "Ленинградский"), пару бутылок молока и скорее всего разливная сметана в бидончике.

"Ах, как хорошо жилось в Союзе!" — вскрикивают фанаты СССР, укладывая в багажник автомобиля пакеты с пятью видами одной только колбасы, тремя видами рыбы, креветками и крабами, швейцарским шоколадом, испанским вином, йогуртами и свежими тропическими фруктами — "Зато в той стране была духовность!".

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Еда в советских столовых.

Нук ладно, скажете вы — домашняя еда была так себе, приготовить её толком было не из чего, ели макароны с остатками вчерашних сосисек — но может быть в столовых-то дело было получше? Там же было всё для народа, ведь верно? Ведь правильно?

На самом деле столовская советская еда была ненамного лучше всего того, что можно было купить в советских магазинах — так как готовилась она ровно из тех же продуктов. Кроме того — советские столовые существовали в среде, в которой не было конкуренции, а значит работали так сказать на минимальных оборотах по извечному советскому принципу "зачем стол сервировать — и так сожрут!".

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Меню средней советской столовой было примерно таким — из супов могли быть щи из кислой капусты, борщ или какой-нибудь рассольник, суп гороховый, а также какой-нибудь молочный суп с рисом или вермишелью. На нормальные домашние борщи с зажарочкой и на косточке это было похоже мало — советские столовские супы хорошо соответствовали поговорке "щи — хочешь ешь, хочешь х... полощи".

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На второе давали какие-нибудь жирные котлеты, процентов на 60 состоящие из хлеба, а на остальные 40 — из перетёрных на мясорубке жил, щедро сдобренных чесноком (для отбития запаха несвежего мяса). Могли также быть и рыбные котлеты из рыбного фарша — они всегда горчили и были напичканы обломками рыбных косточек. На гарнир были каши, макароны и пюре. Салаты и овощи были крайне редкими — в лушем случае могли порезать капусту и морковку и полить сверху маслом, ну или сделать винегрет из вареной свеклы и картошки.

В общем и целом — совковая столовская еда была в полном смысле "казённой" — крайне неаппетитной, жирной и невкусной. Я хорошо запомнил советский детский садик с его едой, от кторой нас там периодически рвало — настолько невкусно и неаппетино это всё было приготовлено. Добавье к этому жирные подносы со сколами, металлические тарелки, алюминиевые вилки с зубцами, изогнутыми под самыми причудливыми углами — и вы хорошо представите, на что были похожи советские столовые и еда в них.

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Рацион советского человека. Эпилог.

И вот мы подходим к самому интересному — типичному ежедневному рациону советского человека. Как вы уже поняли — с продуктами в СССР всё было очень плохо, и касалось это как магазинов, так и столовых — достать что-то более-менее приличное было достаточно сложно. Что самое смешное и одновременно жуткое — бедное и неправильное питание в СССР прививали как норму с раннего детства. Вот пример рациона "типичного советского человека" из пропагандистской детской книги "Родная речь":

Обратите внимание, что нарисовано на картинке. Какая-то холодная неаппетитная каша (скорее всего, манка) с утра и стакан чая с пирогом. На обед — какая-то баланда с плавающими бляшками жира, на второе — две те самые столовские котлеты и маленький огурчик (даже не целый, а половинка — остальное на Новый год). На ужин — несчастная тоскливая яичница и хлеб с маслом. Всё! Никакого салатика, нормального десерта, никакого более-менее сложного блюда, ничего из того, что вообще можно назвать кулинарией — просто какой-то тюремно-больничный набор для поддержания жизнедеятельнсти.

Собственно — вот такие картинки и нужно показывать всем любителям СССР, которые сильно мечтают туда вернуться — иногда советские книжки показывали эту реальность намного лучше, чем любой из моих критических постов...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

Тоже считаете, что в СССР людей кормили лучше, чем сейчас)?

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Статья приукрашивает действительность, сгущёнка была дефицит, за сосисками ездили в Москву
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
И шош тут добавить?? Все правильно. Больше того и это изобилие"было ни везде.
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Kozlovska Ivalon
Kozlovska Ivalon
А как вонял весь совковый общепит, столовые в школах,а также кафе и рестораны! Помню, наш класс, из одной из лучших школ Киева, по инициативе учительницы и за деньги родителей отправился по Днепру на пароходе. На одной из остановок в хлебосольной Украине мы, всегда голодные школьники (рацион в кафе на пароходе, оплаченный родителями, был далек от приемлемого), вечером высыпали в город, где-то в районе Днепропетровска. Было поздно магазины работали до 19 и были уже закрыты. Мы нашли ресторан и все зашли туда, в надежде найти какую-то еду. Из наявной еды в ресторане была только миска с редиской и водка.
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