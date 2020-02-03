"Давай стиримо у прем'єра": глава Одеської ОДА осоромився в мережі

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций осоромився, опублікувавши в соціальній мережі "украдений" у прем'єр-міністра Олексія Гончарука текст.

Публікація про дешеві кредити "5-7-9%" від Кабінету міністрів, які представили 3 лютого, з'явилася на сторінці чиновника в Facebook. "Давай останній абзац скатаємо у прем'єра", – написав автор, на що звернуло увагу місцеве видання "Думська".

Підтверджуючий скріншот опублікували в Telegram-каналі, однак через кілька годин він зник. На сторінці Куцого також "підчистили" публікацію.

Глава Одеської ОДА осоромився "крадіжкою" у Гончарука

Скріншот

Відзначимо, фразу встигли помітити через 1 хвилину після публікації.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента осоромилися, припустившись помилки в імені турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

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