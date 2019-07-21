За кого голосует Донбасс на внеочередных выборах Выборы в Верховную Раду Украины?
Провел опрос в двух городах Донецкой области: Бахмут (Артемовск) и Славянск.
Спрашивал, за кого будут голосовать люди и почему?
Итог мнений не подводил.
Да это и не нужно. Смотрите сами:
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