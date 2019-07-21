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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Максим Копачевський
Максим Копачевський
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За кого голосует Донбасс?

10.1т Читати матеріал російською

За кого голосует Донбасс на внеочередных выборах Выборы в Верховную Раду Украины?

Провел опрос в двух городах Донецкой области: Бахмут (Артемовск) и Славянск.

Спрашивал, за кого будут голосовать люди и почему?

Итог мнений не подводил.

Да это и не нужно. Смотрите сами:

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Автор
Максим Копачевський Максим Копачевський
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги вибори в Україні
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Как были лугандонами, так ими и остались, их жизхнь ничему не учит. Они не хотят олгархов при власти, но олигархов Медведчука и Ахметова любят, главное, что они "наши", и им это очень подходит. Старых не хотим, но за "нового" Бойка проголосуем, наладить отношения с Россией и это очень важно, на хер им та Украина, лучше Бойко, он лоялен к Донбассу. То есть эти лугандоны выбирают себе партию, которая лояльна только к Донбассу, такой себе местечковый патриотизм, а остальные на хер пусть идут. А может на хер нам эти лугандоны, которые тяготеют к россии и зовут путина с войной? Они нам всегда будут выбирать своих бандитов Медведчуков и Януковичей, которые им обещают Россию. Я давно пришла к выводу, что лугандонский регион не даст Украине развиваться в европейском направлении и это сущая правда, что бы кто там не говорил. Там живут люди с отсталым советским менталитетом и они постоянно будут тянуть Украину в обратном направлении в сторону совковой России, это тормоз для нас. Если там и есть те, кто хоть как-то смотрит дальше своего дома и улицы, то их слишком мало и этот опрос тому доказательство.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Степанкова Людмила, Люда, от тебя сепаратизмом пахнет. Откуда вы взялись такие? Ты кого лугандонами называешь? Получится как с "крысчанами": пошлют в пелотку и будут жить как хотят сами, а не такие хохлушки-говорушки.
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Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
Донбасс голосует за ПУТИНА!
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Питон Каа
Питон Каа
Донбасс голосует за нас.
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