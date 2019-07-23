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Макс Баринов
Макс Баринов
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Жизнь в "ДНР" – это настоящий дурдом

2.6т Читати матеріал російською

Прошедшие 5 лет борьбы ДНР за свою так называемую независимость показали, что реальная жизнь куда сложнее, чем кажется.

Буквально в начале прошлой недели на одном из пунктов пропуска случился казус. Женщина ехала в легковой машине с младенцем на руках и, как следствие, вне основной очереди. Водитель отдал документы, все было проверено и уже можно было трогаться вперед, но… Из этого конверта, который женщина держала в руках, выпала кукла. Сначала все остолбенели, потом начался дикий хохот. Но интересно то, что на ребенка документы были. И оформленные на неподконтрольной.

Дончане и жители других оккупированных городов, которые умудряются жить на две стороны, постоянно испытывают какие-то проблемы и придумывают как выйти из той или иной ситуации. В особенности, при пересечении линии разграничения. К примеру, перед пунктом пропуска в сторону Украины нужно прятать любые документы, которые были бы связаны с “ДНР”. А на обратном пути нужно постараться их найти в том же месте, забрать и въехать обратно уже как "гражданин республики".

Документы в "ДНР"

Документы в "ДНР"

Документы в "ДНР"

Документы в "ДНР"

Таким образом, получается следующий расклад: жителям Донецка и других населенных пунктов никем непризнанного "государства" при выезде на свободную территорию Украины должны прятать “ДНРовские” документы. Также, нужно доставать украинские номера и технический паспорт на транспортное средство. Закопав номера и технический паспорт “ДНР”, получается, что ты обеспечиваешь себе спокойное пересечение украинского пункта пропуска. Но в тоже время ты нервничаешь, поскольку нет гарантии, что их не найдет какой-то “добрый человек” и не потребует за них вознаграждение.

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А без этих трехцветных бумажек никак…. Передвижение в Донецке осуществляется исключительно по документам местной регистрации – в противном случае накладывается штраф 1000 рублей или отжимается транспортное средство на “благо Родины”.

Что же касается вот этой находки, то было бы очень интересно посмотреть в глаза этому “гражданину ДНР”, который так по-идиотски решил спрятать документы. Вернуть их он уже не сможет. А вот что его ожидает за утерю – это уже проблемы самого недальновидного человека. В следующий раз будет умнее.

Остается только пожелать процветания “молодой независимой республике”. И пожалеть украинцев, которые вынужденно живут в этом дурдоме уже шестой год.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Росія Новини Росії
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Двустульежопность она легко наказуема :-)
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