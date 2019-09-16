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16 вересня • оновлено в 06:44
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Цены в "ДНР" во многом выше, чем в Москве

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И снова поговорим о наболевшем. Поднятие тарифов на коммунальные услуги очень сильно затронула жителей "ДНР". Так вот, я решил опять затронуть эту тему, так как это очень важно для простых людей "недореспублики".

Постараюсь в подробностях описать финансовый бюджет обычного "гражданина ДНР". Средняя заработная плата в "ДНР" 12 000 русских рублей (что очень сомнительно), информация взята из сайта "минсоцполитики ДНР". Что же касается пенсионеров, то их "республика" содержит за 3000-3500 русских рублей в месяц. С последним повышением тарифов, их часть в доходах населения превышает 21% от минимальной зарплаты, а про пенсии вообще говорить нечего. Итак, после оплаты коммунальных услуг, оставшиеся деньги (от 3500 русских рублей) идут на питание, это 2 765 русских рублей.

Расчетная книжка

Расчетная книжка

Давайте сравним эту ситуацию с Москвой. Средняя зарплата в Москве 81 800 русских рублей (информация взята из сайта вакансий), минимальная зарплата 18 781 русских рублей. Если взять цены на ЖКХ, которые распространяет "DNR LIVE", то тарифы на коммунальные услуги - составят 13% от минимальной зарплаты в Москве. На жизнь остается 16 000 русских рублей.

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С тех денег, что остались, давайте подсчитаем сколько, уходит на продукты питания в Москве. Стоимость потребительской корзины москвича составляет 6425 русских рублей (информация взята из сайта "Ценомер"), 9 575 русских рублей ещё остается на другие нужды.

Ни для кого не секрет, что цены в "ДНР" во многом выше, чем в Москве, соответственно корзина так же будет в пределах 6 000 русских рублей. Картина неутешительная, значительная часть населения находится в состоянии постоянного голода и стресса. Впоследствии этого в "недореспублике" увеличивается смертность.

Повышение тарифов, в первую очередь, коснулось наиболее незащищенных категорий населения. Никто ведь так и не задался вопросом списания задолженности 2014-2015 года. Более того, приходят отключать свет/газ/воду, приносят судебные решения без права на апелляцию, выселяют и изымают имущество, начисляют штрафы за несвоевременную оплату.

Тупым необоснованным повышением тарифов, у людей просто отнимают последний кусок хлеба. Вместо того, чтобы решать конфликт "народная власть" ведёт целенаправленный геноцид собственного "народа".

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР ціни в ЛДНР Донбас Новини Росії
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Та ладно... Чего их жалеть - они по ДВЕ пенсии получают, да и тарифы подняли всего на ДЕСЯТЬ процентов, по сравнению с 2014 годом
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
А здесь можно почитать о зарплатах в России. http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/09/15/1802286.html
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Spiridonov Alexandr, а откуда в детском саду санитарки?
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Год назад один рабочий из Калуги рассказывал мне, что его родственница, работающая санитаркой в детском саду, получает 7000 рублей в месяц. Когда в их город приехала федеральный министр, которая должна была посетить в том числе и это учреждение, тем, кто в нем зарабатывают 7000 рублей было строго наказано говорить ей, если спросит, что они получают 12000 рублей…(с)
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