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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Макс Баринов
Макс Баринов
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Террористы не пускают дончан на выборы?

5.3т Читати матеріал російською

15 июля непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу “102” Национальной полиции Украины поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ “Майорское”. Ежедневно этот пункт пропуска пересекает около 10 тысяч человек. Скорей всего это был пробный звонок чтобы проверить на сколько времени будет парализована робота КПВВ перед выборами в Украине. Из-за этого чрезвычайного происшествия, много людей не успеют пройти через пункт.

КПП "Майорское"

КПП "Майорское"

Также вызывает опасение, то что в любое время, каждый, мягко скажем, плохой человек может позвонить в “102” и парализовать работу любого КПВВ. Это может привести к полному коллапсу работы пунктов пропуска.

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Вот еще одна ситуация очень интересная которая сложилась на ППМК “Александровка”. Там стали часто работать патрули “транспортной полиции ДНР”. Так вот, они проверяли техническое состояние транспортных средств и наличие у водителей микроавтобусов, которые перевозят людей через линию разграничения, разрешительных документов.

В последствии этого, было задержано 12 микроавтобусов, а у “перевозов” были изъяты лицензии на пассажирские перевозки. Странно то, что раньше этой проверки не проводилось, а началось только перед выборами в Украине. Скорей всего на выходные будет очень большой ажиотаж на пунктах пропуска.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Війна на Донбасі війна
Місце
Україна Донецьк
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Всегда считалось, что дончане и террористы это одно и тоже. Выходит они сами себя не пустили?
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Нехай зрадники сидять дома, для них України не існує, то ж і не треба їм за нас вирішувати, кого обирати до влади. У них зараз своя динирійська влада, яку вони обрали, то ж не українці їм її обирали, а вони самі, тому нехай не лізуть до нас иврішувати долю нашої держави. Лугандони хочуть на двох стільцях сидіти, коли щось треба від України, а насправді вони не визнають наші закони і підкоряються тільки своїй окупаційній владі.
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bel serg
bel serg
Степанкова Людмила, 100500%
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