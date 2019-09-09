В эти выходные 7 и 8 сентября под патронатом главаря "ДНР" Дениса Пушилина проходил "Донбасс патриот трофи", чемпионат по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях, специальных внедорожных мотоциклах и квадроциклах. Это мероприятие было приурочено к "Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков" и проводилось в с.Благодатное Амвросиевского района. Прочитав план мероприятия вроде бы нечего удивительного, соревнование, выступление рок-групп "ДНР", гости с России, ночная дискотека.
"ДНР"
Но тут в сети всплыло видео, на котором гражданин России Алексей Муратов — руководитель центрального исполкома "Донецкая республика" с детьми читает присягу на верность главе государственного образования Д.Пушилину.
На кадрах видно, как стоящие с факелами дети повторяют клятву: "Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь".
Дети в ОРДЛО присягают на верность Пушилину.— Денис Казанський (@den_kazansky) 8 сентября 2019 г.
Текст клятвы "в Украину не вернусь" произносит, разумеется, гражданин России - Алексей Муратов.
Крепко там люди мозгами едут, конечно. pic.twitter.com/WgLJQuxsnP
Не знаю кто придумал текст клятвы, но честное слово это уже полное сумасшествие. Внушать детям идеологию недогосудартва и скорый путь вхождения в состав России, на такое мог пойти только "наш любимый главарь Пушилин".
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