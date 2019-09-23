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23 вересня • оновлено в 13:36
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Пенсионеров "ДНР" лишат пенсии

14.2т Читати матеріал російською

Ну вот и наступило время в "ДНР", когда пенсионеры "народной власти" больше не нужны. "Республиканские" Telegram каналы сообщают, что после проведения переписи населения, в "республике" уменьшится количество пенсионеров, которые получают две пенсии.

Также, на пунктах пропуска, люди стали говорить, что в Дебальцево начала работу комиссия при территориальном отделении "пенсионного фонда ДНР", которая выявляет лиц пенсионного возраста, зарегистрированных в Дебальцево и окружающих селах, но фактически проживающих на подконтрольной Украине территории. При обнаружении указанной категории, комиссией составляются соответствующие документы на лишение пенсионного обеспечения от оккупационной администрации.

В связи с этим, среди населения "ДНР" нарастают панические настроения. Пенсионеры, которые жили на широкую ногу, не будут больше барствовать, а перейдут на стандарты унылой жизни. Ко всему прочему, "народная власть" решила, чтобы взять под контроль пенсионеров в ближайшем будущем, будет введён новый порядок получения пенсий и социальных выплат. Самый важный пункт этого порядка заключается в том, что получение выплат будет осуществляться исключительно по паспорту гражданина "ДНР".

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Как говорится, за что боролись на то и напоролись. В 2014 году, когда все пенсионеры Донецка и округи массово шли на "референдум" и кричали: "Донбасс кормит всю Украину – мы хотим автономию", то в результате в 2019 году, пенсия максимум 3500 рублей, а коммунальные услуги не менее 21%.

Можно с уверенностью сказать, что в результате всех неудач, будет виновата украинская власть и Украина целиком. В какой стране мира такое было, чтобы на оккупированной части страны, люди получали по две пенсии?! Конечно все мы хотим, чтобы ситуация на Донбассе решилась как можно скорей, но из-за таких псевдопатриотов, которые получают деньги в Украине и на "ДНР" ничего не закончится, большую часть населения оккупированной территории все устраивает.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна Донецьк
Теги
пенсії ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Николаева Светлана
Николаева Светлана
Во-первых, информация о комиссиях из Дебальцево не соответствует действительности, о ней не слышали ни жители, ни сотрудники отделения в Дебальцево (проверено лично). Во-вторых, про пенсию в размере максимум 3 500 руб. вы, автор, тоже врете. Возникает вопрос, и чем же вам так не нравится путинская Россия, вы ведь явно ее духовный (можно сказать, атсральный, пардон, астральный) брат. С такой-то любовью к вранью.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Официально там выплачивается не пенсия, а социальная помощь в размере пенсии. А вот Нэзалэжна создала огромные коррупционные схемы: выплата именно пенсий, т е то что заработано, привязана к справке переселенца. Чтобы ее получить нужен адрес, по которому придут пенсионера проверять, что он там живет. Так вот, стоимость такого адреса в Донецкой области от 500 грн в месяц до 1000 грн каждые полгода. При физическом проживании дополнительно 80-100 грн в сутки. В эту стоимость входит услуга предупрежление проживающего за сутки или двое о приходе проверки с УТСЗН. Вот так. И все об этом знают. Поэтому и не отменяют справку переселенца для выплат пенсий. А те кто переехал из ОРДЛО и реально живёт в Украине, но раз в год ездит "поведать могилку" там кого-то на самом деле ездят пройти раз в год физическую идентификацию в банке в ОРДЛО для продолжения выплаты пенсии у "клятых сепаров" и забрать уже выплаченные и полученные родственниками или ещё кем-то.
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Уваров Николай
Уваров Николай
Путлер конечно лишает рашистские пенсии, ведь эти иудные высеры будут получать украинские пенсии.
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Wick John
Wick John
Уваров Николай, Иуды такие как ьы мразь в 2014 продали страну за печенюшки нуланд, свинья в стойло и жрать очередную порцию помоев
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