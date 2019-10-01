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1 жовтня • оновлено в 14:47
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Наркотрафик в "ДНР": можно обалдеть от возможностей наркодилеров

5.1т Читати матеріал російською

В интернет сети сейчас активно обсуждаются политические вопросы, но давайте немного отойдем от темы и поговорим о наболевшем. Что делать людям, если жизнь в "ДНР" пошла под откос и не видно ни конца, ни края? Можно начать принимать наркотики. Это один из самых действующих способов побороть скуку или отвлечься от тревог.

Листая страницы донецких телеграмм-каналов, можно найти любой дурман, начиная с обычной травки и заканчивая элитными таблетками.

Наркотики в "ДНР"

Наркотики в "ДНР"

Цены стартуют от 500 российских рублей и до того момента, пока у вас не закончатся деньги, так как привыкание к этому развлечению гарантировано. Таких сообщений очень много, даже можно сказать больше, чем самих покупателей.

Новини
Интимная жизнь политической элиты "ДНР"

Начитавшись таких сообщений, можно просто обалдеть от возможностей донецких наркодилеров. На фото ниже, представлен один из самых популярных наркотиков в мире "Амфетамин", также он имеет очень много разновидностей. Самые распространённые из них это – "метамфетамин или альфа".

Наркотики в "ДНР"

Наркотики в "ДНР"

С целью подтверждения всего, про что написано выше, представляю еще переписку в чате донецких наркоманов или просто каких-то слабоумных.

Наркотики в "ДНР"

Наркотики в "ДНР"

Честно говоря, эта ситуация конечно не новость, но это очередной факт подтверждения, того что "ДНР" – это всего лишь бизнес, на котором делаются огромные деньги. Люди, которые там живут и верят в “идеологию русского мира”, всего лишь марионетки в руках Кремля.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
наркотрафік Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Росії війна
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Журба Валентина
Журба Валентина
НА Донбассе и до войны с этим делом уже была катастрофа, количество нариков зашкаливало, особенно в депрессивных городах. Через Донбасс идет на РФ т.н Золотой путь - один из самых мощных мировых наркотрафиков Что там теперь творится - представить страшно
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Соринку хотел написать.
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Что же мы за люди такие?! В чужом глазу спинку видим, в своем бревна не замечаем!
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