Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Всі статті автора

На пунктах пропуска в "ДНР" царит полный хаос

16.5т Читати матеріал російською

Пока в "республике" готовятся к конкурсу профессионального мастерства трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства Донбасса, на пунктах пропуска происходит полный хаос.

Начиная с сентября месяца, "МГБ ДНР" ввело новый порядок пересечения линии разграничения для транспортных средств, которые занимаются перевозкой людей из Донецка в большие города Украины. В связи с этим, на пункте пропуска "Каргил", стали образовываться большие очереди и полный беспредел со стороны работников таможни "ДНР".

Новини
Перепись населения в "ДНР": что задумали оккупанты

Простые люди, которые пересекают линию разграничения на собственном транспорте стали жаловаться в социальных сетях, а именно в телеграмм каналах, что сотрудники "МГБ ДНР" осуществляют внеочередное оформление на выезд по встречной полосе транспортных средств перевозчиков, которые имеют лицензии "республиканского" образца.

Пункт пропуска в "ДНР"

Пункт пропуска в "ДНР"

Пункт пропуска в "ДНР"

Пункт пропуска в "ДНР"

Возникает вопрос, почему этим "перевозчикам" такие привилегии и в чем заключается собственно дело? Во время беседы, с одним из представителей данной категории стало известно, что в соответствии с законодательством "ДНР", предприниматель ("перевозчик который имеет лицензию") обязан ежемесячно уплачивать налог на прибыль в размере от 5 до 10%. То есть, для "республики" в целом эта ситуация вполне выгодная, а все другие трудности, например, недовольство обычных людей и большие очереди на пунктах пропуска в принципе безразличны.

Вот такие вот дела по состоянию на сегодня обстоят на пунктах пропуска "ДНР", иногда даже бывает такое, что люди возвращаются обратно в Донецк из-за того, что просто не успеют пройти пункт пропуска.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Росії Донбас Новини Донбасу ДНР Новини ДНР Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
41
Смішно
14
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Треба ж десь гроші косити
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Не куй зрадникам до біндер кататися, кажуть, що України вже немає, а самі лізуть натовпом до неіснуючої держави, коли це стосується грошей. Хотіли самі, от і самі собі пенсії добувайте в своїх незалежних процвітаючих республіках. А то податки до бюджету віддають в ЛДНР, а пенсії для них нехай їм український дядя заробляє і працює за себе і за того хлопця.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пересекайте КПП своим ходом, а то пятую точку свою от кресла автомобиля не оторвете. На какие средства все эти тачки накупили и бензин с газом покупаете? 99% всех этих тачек куплены за деньги, полученные без уплаты налогов и их владельцы чувствуют себя "хозяевами жизни", а тут облом - таможенники перед ними не преклоняются и в общей очереди стоять для них унижение.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel