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Макс Баринов
Макс Баринов
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"ДНР" превратится в ходячих мертвецов

11.4т Читати матеріал російською

Экономическая блокада "ДНР" это меры, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между государством Украина и временно оккупированной Россией Донецкой и Луганской областями.

Начиная с 2014 года на территорию "ДНР" не делаются поставки украинских продуктов и товаров первой необходимости. В связи с этим, Россия и Республика Беларусь решили занять эту площадку для сбыта своих дешёвых продуктов и контрафактной продукции. Данная ситуация очень выгодна действующей власти “республики”.

Контрабанда в "ДНР"

Контрабанда в "ДНР"

По личным договоренностям Дениса Пушилина с заместителем Министра доходов и сборов "ДНР" – руководителем Таможенной службы Городецким Орестом, происходит нелегальный ввоз контрафактной продукции. В связи с этим, особой популярностью в Донецке являются сигареты без акцизной ленты иностранного производства.

Новини
"ДНР" приходит конец

Вроде бы ничего страшного, дешёвые сигареты, но что скрывается за этим добром никто даже не догадывается! Если эта продукция какого-нибудь подпольного цеха, где сырье берется неизвестно откуда и потом делают табачную смесь с добавлением неизвестных ингредиентов, то тут недалеко и до беды.

Последствия отравлений некачественными табачными изделиями могут быть очень тяжелые. А поскольку ни один покупатель не знает, что ему могут подсунуть по дешевке, то в скором будущем можем ожидать большое количество “ходячих мертвецов”.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Блокада Донбасса Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас ДНР Новини ДНР Росія Новини Росії
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Коротченко Игорь
Коротченко Игорь
Скорей - бы !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Лугандоновцы стараются покупать продукты местного производства ибо расейское- сущее дерьмо и стоит отнюдь недешево:водорастворимые макароны,сыр-пластилин,колбаса из рогов и копыт и т.п.
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