Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Всі статті автора

Audi с камнями Сваровски: как жируют чиновники "ДНР"

13.7т Читати матеріал російською

В пятницу утром, на главной площади Донецка, в честь Дня государственного флага Украины, Россией водружен российский триколор – "важнейший символ для народа Донбасса". Этот флаг для народа Донбасса считается чем-то особенным, элементом борьбы против украинского государства. В сети распространяется видео от жителя Донецка, который снял украшенный город в российский триколор. В это же время, идет подготовка всех культурно-массовых организаций к празднованию дня Донецка и шахтера.

Что же делает в это время "народная власть"? Сейчас мы рассмотрим одного из "слуг народа ДНР", а именно министра доходов и сборов Е.Лавренова. Позавчера этот "беднейший человек" давал интервью местному телеканалу об успехах в своем министерстве. В текущеем полугодии, его сотрудники увеличили казну "республики" в два раза. Про что свидетельствует футболка-поло эксклюзивного бренда "Биллионер" (видно на фото), в которую он одет. Цена данного экземпляра в среднем около 500 долларов, сейчас приобрести вещи этой марки можно, например, в Ростове в бутике "Сохо", раньше, до войны эта марка была представлена в Донецке в сети "Домино".

Евгений Лавренов

Евгений Лавренов

Вообще о наглости этого бедняка можно много рассказать, например, у ворот министерства стоит регулировщик с жезлом, при въезде и выезде его транспортных средств, перекрывает движение. По городу Лавренов часто передвигается в кортеже с женой. У жены Лавренова, экс-министра экономического развития Евгении Самохиной, значок на ее Audi Q7 выложен камнями Сваровски, что тоже ни для кого не секрет. Знающие люди утверждают, что на этом мания величия не заканчивается, в квартире Лавренова, на Ильича 21, висят портреты, "уважаемого себя царя", по подобию как у "знаменитого" прокурора Пшонки. А в это время, средняя зарплата жителя "ДНР" составляет около 10 тысяч российских рублей, это по "официальным" данным "Министерства экономического развития".

Новини
Пушилин на украинском поздравил "ДНР" с днем флага Украины

Как вам приготовления "народной власти"? Перестаньте жить этой дебильной идеей русского мира. России вы не нужны как народ, и эти ваши флаги, развешанные по городу, можете себе надеть хоть на голову, все равно RUSSIA это не оценит. А вот "народная власть", как Лавренов, поглумится над вашей тупостью и необразованностью, потому что вы не люди, вы зомбированные "руссо туристо–облико морале"!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
15
Смішно
36
Цікаво
9
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Люсяо Люся
Люсяо Люся
Зряшная статья. Мы в УКРАИНЕ давно знаем что, где и почем.. А этим терпилам и ватникам - хоть ссы в глаза - все равно скажут, что " божья роса". На куя метать бисер перед свиньями?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Бо..."народна влада республік"...хех
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Да что там футболка, вы на ряху этого индивида посмотрите, нижняя часть которой больше верхней, что уже говорит о том, чем он думает. Но удивляет другое: люди там проживающие, что не видят как живут "народные слуги" и как сам народ ? И самое интересное: Раша ведь до сих пор не признала ЛДНР ! Неужели это ни о чём вам не говорит ?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Алень - мне друг, но истина дороже !, Как не говорит?! Очень даже говорит. Рашизм не пройдет!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...