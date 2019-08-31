Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Всі статті автора

"Армия ДНР" использует мирное население как смертников

205 Читати матеріал російською

Вооружённые формирования "ДНР" не прекращают поражать своей циничностью по отношению к местному населению, которое проживает на временно оккупированной территории Донецкой области и используют его в качестве "саперов самоубийц".

Привожу пример человека, который согласился на этот поступок, но, впрочем, у него не было другого выбора. Житель города Донецка, Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения, проживает в Петровском районе на улице Путь Социализма 35, после запугивания боевиками и выполняя их указания, был отправлен по заминированной, ими же, местности в сторону позиций украинских военнослужащих, с целью "протоптать тропу" для последующего прохождения диверсионных групп "ДНР".

Житель города Донецка Мороз Иван Иванович

Житель города Донецка Мороз Иван Иванович

В свою очередь, украинские военнослужащие тепло приняли этого гражданина, накормили, оказали первую медицинскую помощь так как его заставили силой идти через минное поле. При разговоре выяснилось, что это не первый случай у него, и таких как он, много по всей линии разграничения.

Новини
В "ДНР" появится новое пушечное мясо

При осмотре, у Ивана Ивановича было найдено трекинговое устройство, которое предназначено для определения местоположения движущегося объекта. При помощи, так называемого в простонародии трекера, террористы "ДНР" записывали проход через минные поля, не жалея человеческих жизней.

трекинговое устройство

трекинговое устройство

трекинговое устройство

трекинговое устройство

Это очередное доказательство того, что военнослужащие "ДНР", это террористы, которые используют мирное население в своих целях, как "смертников"!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...