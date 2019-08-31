Вооружённые формирования "ДНР" не прекращают поражать своей циничностью по отношению к местному населению, которое проживает на временно оккупированной территории Донецкой области и используют его в качестве "саперов самоубийц".

Привожу пример человека, который согласился на этот поступок, но, впрочем, у него не было другого выбора. Житель города Донецка, Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения, проживает в Петровском районе на улице Путь Социализма 35, после запугивания боевиками и выполняя их указания, был отправлен по заминированной, ими же, местности в сторону позиций украинских военнослужащих, с целью "протоптать тропу" для последующего прохождения диверсионных групп "ДНР".

Житель города Донецка Мороз Иван Иванович

В свою очередь, украинские военнослужащие тепло приняли этого гражданина, накормили, оказали первую медицинскую помощь так как его заставили силой идти через минное поле. При разговоре выяснилось, что это не первый случай у него, и таких как он, много по всей линии разграничения.

При осмотре, у Ивана Ивановича было найдено трекинговое устройство, которое предназначено для определения местоположения движущегося объекта. При помощи, так называемого в простонародии трекера, террористы "ДНР" записывали проход через минные поля, не жалея человеческих жизней.

трекинговое устройство

трекинговое устройство

Это очередное доказательство того, что военнослужащие "ДНР", это террористы, которые используют мирное население в своих целях, как "смертников"!

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