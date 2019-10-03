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3 жовтня • оновлено в 12:10
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Рейтинг Пушилина в "ДНР" побил рекорд

7.4т Читати матеріал російською

По состоянию на сегодня, есть все основания утверждать, что теплосеть "ДНР" к зимнему периоду не готова. Обещание поднятия зарплат работникам ЖКХ не произошло. Штат сотрудников неукомплектован, слесаря с объёмом работ не справляются, при этом, иногда работают до 21:00 (например, возле АС Крытый рынок г. Донецк).

Не сложно догадаться о настроениях в коллективах с увеличившейся нагрузкой и не изменившейся зарплатой. В прошлом году подача отопления началась в конце октября. Хотя температура упала до +5 еще в начале месяца.

Главной проблемой были низкие тарифы. Так вот, повышение осуществилось, но деньги к сотрудникам коммунальных предприятий не попали. Опять получился очередной обман.

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Также, в этой отрасли разграблена и изношена инфраструктура, коммунальные предприятия в упадке, отсутствуют материалы для произведения ремонта труб, через которые подается тепло. В реальности, в этом году, люди смогут почувствовать горячие батареи ближе к середине ноября, и никто не застрахован от прорывов теплосети.

В целом, государственная политика "ДНР" в этом году сведена к получению антирекорда за все года существования. Деятельность Пушилина (с антирейтингом в 84%), затрагивает все сектора экономики "республики". Результат не заставит себя долго ждать, холода приближаются и люди, наконец-то, готовы высказывать свое недовольство!

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Війна на Донбасі Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Руденко Вован
Руденко Вован
Поставьте его мером мацквы.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Якщо в нас зношені комунікації, то які там? Може взагалі все завалитись, як в 2006-ому в Алчевську було
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