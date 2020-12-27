Макрон показав першу француженку, вакциновану від коронавірусу
Президент Франції Емануель Макрон показав першу француженку, вакциновану від коронавірусу.
Відповідне фото він оприлюднив у себе в Іnstagram. Макрон заявив, що у країни тепер є "нова зброя проти вірусу – вакцина".
Він нагадав, що 27 грудня в Європі, в зокрема й у Франції, почалася масова вакцинація від коронавірусу.
"Перший етап кампанії – вакцинація літніх людей, які живуть у колективах, а також медичних працівників... 78-річна Маурісетт була першою вакцинованою цього ранку", – написав Макрон.
Він уточнив, що потреби країни у вакцині повністю покриті, щеплення є безкоштовним та добровільним.
Масово робити щеплення проти коронавірусу в країнах Європи почали з неділі, 27 грудня із використанням вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.
Поки що вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших країнах серед людей з груп ризику.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Україна потрапила в самий кінець черги на отримання широкого доступу до вакцини проти коронавірусу. Українцям вона може не дістатися навіть у 2021 році.
Проте в МОЗ розраховують на механізм COVAX і пряму закупівлю вакцини за державні кошти, при цьому партії обіцяють в січні. Однак і тут не все гладко, оскільки країни можуть не отримати препарат до 2024 року.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції в світі і Європі.