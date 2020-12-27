Президент Франції Емануель Макрон показав першу француженку, вакциновану від коронавірусу.

Відповідне фото він оприлюднив у себе в Іnstagram. Макрон заявив, що у країни тепер є "нова зброя проти вірусу – вакцина".

Він нагадав, що 27 грудня в Європі, в зокрема й у Франції, почалася масова вакцинація від коронавірусу.

"Перший етап кампанії – вакцинація літніх людей, які живуть у колективах, а також медичних працівників... 78-річна Маурісетт була першою вакцинованою цього ранку", – написав Макрон.

Він уточнив, що потреби країни у вакцині повністю покриті, щеплення є безкоштовним та добровільним.

Макрон показав першу вакциновану француженку Instagram @ emmanuelmacron

Масово робити щеплення проти коронавірусу в країнах Європи почали з неділі, 27 грудня із використанням вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

Поки що вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших країнах серед людей з груп ризику.

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