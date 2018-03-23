Утром едем по делам в город. Фоном – старый концерт "Машины времени", муж любит "Медленную хорошую музыку". Сначала смотрю в окно на красивенную зимнюю весну (солнечно, снег блестит, озера еще подо льдом, а леса просто из новогодней сказки) и практически не вслушиваюсь в слова. И вдруг ловлю себя на том, что тихо повторяю вместе с Макаревичем: "Бурьян породил бурьян". И думаю при этом, что мы наивно и терпеливо ждали, когда сдохнет совок. А он оказался самовоспроизводящимся. "Бурьян породил бурьян". Дальше слушаю уже с каким-то ужасом – откуда Макар тогда, в 90-е знал? Каждое слово по делу и в строку. "Но пришел момент и понял я, что среди врагов нет у нас врагов. Лучшие враги – твои друзья". А под истошный крик Кутикова: "Я хочу знать, я хочу знать, сколько нам ждать, сколько нам ждать" я впервые внимательно слушаю ВСЕ слова этой песни. Они о России. Ничего не изменилось, как будто сегодня писано.

Еще вчера я мысленно не соглашалась с неимоверной Татьяной Худяковой, которая после того, что "братья" сотворили с ее любимым Донецком просто и наотрез отказывает даже в ФБ-шной дружбе любому человеку из страны, где живут прилагательные. Не вникая в стоны "мы тут ни при чем, мы за мир". А сегодня под "Машину времени" поняла, что она права. По крайней мере, я уже не успею прожить столько, чтобы забыть. И простить.

А вообще – все в мире относительно. Как в том анекдоте о трех волосинах: "Если в супе, то много, а если на голове, то мало". Вчера мы сидели в нашем центре административных услуг и радовались, как сильно все изменилось. В 2014 мы прописывали маму, выстояв очередь в пыльном коридоре местного ЖЭКа, где паспортистка принимала 2 раза в неделю. И за справками, и с регистрацией – все к ней, а потом еще нужно за паспортом повторно ехать. А тут – мягкие кожаные диваны, орхидеи, детский уголок, девочки-админы в вышиванках (по средам у нас только так), прием каждый день, все сразу – не нужно ездить 2 раза. Справки выдают отдельно, т.ч. очереди нет. Тут же и прием по субсидиям, и ПФ. Чудеса! А сегодня утром посетили такой же центр в одном из районов Киева. С электронной очередью, с массой столов, с автоматической точностью сотрудников, с великолепной скоростью обслуживания на всех этапах. И поняли, что зря мы вчера очаровывались своим "тихим селом" – нет предела совершенству))

Обратно ехала в маршрутке. Смотрела в окно, думая о своем. Отвлек молодой парень, сидящий рядом, верней, язык, на котором он тарахтел по телефону. Подумала, что по звучанию какой-то скандинавский. Хотела уточнить, так ли это, потому что до этого обратила внимание, как чисто и красиво він спілкувався державною мовой. Но не успела встрять – он опять разговаривал, на этот раз по-английски. Тут уж вовсе стало любопытно. Успели немного поговорить – он выходил намного раньше меня. Оказалось, что язык шведский, в 4 утра мой случайный сосед как раз вернулся из Швеции. Работает в какой-то агрокомпании, его регион – Швеция, Дания, Нидерланды. Трудно, но интересно, работы много. А за границей между собой общаются только по-украински. Так поднялось настроение! Люблю разумных и творческих.

Да, еще одна радость - вышел номер журнала "Успешные люди", к созданию которого и я совсем немного приложила руку. А пока искала, где статьи о наших луганчанах, случайно наткнулась на фото бывшего сотрудника из своего отдела – он тоже занимается агротематикой, только в части точных измерений. Так что лозунг: "Улыбаемся и пашем" - действует. Ну все, отвлеклись, теперь идемте делать нашу любимую страну еще лучше.