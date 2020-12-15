Майже всю Україну в середу огорне туман. Карта негоди

Погода в Україні в середу, 16 грудня, буде похмурою, місцями з дощем і мокрим снігом.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. У багатьох регіонах очікуються несприятливі умови на дорогах (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, на заході, півночі, в центрі і на Одещині вранці і вночі туман (видимість 200-500 м), на дорогах сходу буде ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Попередження про негоду в Україні 16 грудня. Укргідрометцентр

Дощі з мокрим снігом підуть на сході України. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла. Вдень загалом по країні так само, крім західних і південних областей – там +2 +5.

Погода у Києві 16 грудня хмарна, вдень і вночі від 1 морозу до 1 тепла.

Прогноз погоди в Україні на середу, 16 грудня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, антициклон Yadigar в середу витіснить з України крижані дощі та сніг.