У четвер, 30 квітня, в Україні буде тепло, проте грози розширять свою географію майже на всі регіони.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

У західних областях похолодає – стовпчики термометрів покажуть +17. Регіон накриють дощі і грози.

Аналогічна погода очікується у Вінницькій і Житомирській області. На Київщині буде +22 і дощ із грозою.

Погода 30 квітня Скріншот

У південних областях стане прохолодно – температура повітря на Одещині опуститися до +15. Південь також не оминуть дощі.

У центрі країни буде тепло – до +22. Суха погода очікується тільки в Полтавській області.

На півночі прогнозують грози та 22 градуса тепла.

Майже всю Україну накриють грози: де буде сухо art-holst.com.ua

Схід порадує тепла та сонячна погода без опадів. Найтепліше на Луганщині – до +23.

У Києві 30 квітня буде 22 градуси тепла і дощ із грозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що початок травня буде аномально спекотним, проте на День перемоги Україну накриють дощі.