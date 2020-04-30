У четвер, 30 квітня, в Україні буде тепло, проте грози розширять свою географію майже на всі регіони.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

У західних областях похолодає – стовпчики термометрів покажуть +17. Регіон накриють дощі і грози.

Аналогічна погода очікується у Вінницькій і Житомирській області. На Київщині буде +22 і дощ із грозою.

Погода 30 квітня Скріншот

У південних областях стане прохолодно – температура повітря на Одещині опуститися до +15. Південь також не оминуть дощі.

У центрі країни буде тепло – до +22. Суха погода очікується тільки в Полтавській області.

На півночі прогнозують грози та 22 градуса тепла.

Майже всю Україну накриють грози: де буде сухо art-holst.com.ua

Схід порадує тепла та сонячна погода без опадів. Найтепліше на Луганщині – до +23.

У Києві 30 квітня буде 22 градуси тепла і дощ із грозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що початок травня буде аномально спекотним, проте на День перемоги Україну накриють дощі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram