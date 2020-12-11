Майже по всій Україні сніг та ожеледиця: синоптики попередили про негоду в суботу

Погода в Україні в суботу, 12 грудня, буде сніжною і дощовою, майже на території всієї країни утвориться ожеледиця.

За даними Українського гідрометцентру, вітер очікується східний 7-12 м/с. Опади у вигляді дощу з мокрим снігом прогнозуються майже по всій Україні, винятком стануть Сумська, Полтавська та Херсонська області, а також окупований Росією Крим.

Ожеледиця на дорогах очікується в західних (крім Закарпаття), центральних і північних областях. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 тепла до 6 морозу; вдень на заході та півдні від 0 до 6 тепла, на півночі і сході до 3 морозу.

Погода у Києві в суботу також буде з дощем і мокрим снігом, вдень у столиці від 0 до -2, вночі мороз до 6 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вулиці Києва 10 і 11 грудня перетворилися на суцільну ковзанку. Деякі жителі не упустили можливість покататися на ковзанах, один з них навіть одягнувся динозавром.