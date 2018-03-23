"Майже Скандинавія": мережу підкорили вражаючі фото України

У мережі показали вражаючі фото з Кременчуцького водосховища, де на берег викидає гори льоду.

"Видовищно і постапокаліптічно", - пише в Facebook фотограф Ілля Кочуров.

За його словами, Кременчуцьке водосховище є ідеальним місцем для поїздки за сезонними селфі.

Facebook Ілля Кочуров

Facebook Ілля Кочуров

Facebook Ілля Кочуров

Facebook Ілля Кочуров

Facebook Ілля Кочуров

Facebook Ілля Кочуров

Користувачі мережі оцінили красу українських пейзажів.

"Дуже круто", - пише Любов Сошілова.

"По-антарктичному", - зазначила Зінаїда Проценко.

"Шикарно, майже Скандинавія", - резюмував Віктор Яцук.

Раніше "Обозреватель", опублікував найбільш вражаючі знімки дикої природи 2017 року.