Майже половина українців не довіряють опитуванню Зеленського – КМІС

Олексій Тітофф Суспільство 14:21, 20.10.2020 Оновлено: 14:32, 20.10.2020

41% українців не будуть довіряти результатам опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.

Водночас 43% населення висловили свою довіру до опитування. Про це говорять дані соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Відзначимо, що найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів. Не будуть довіряти результатам опитування 72% опитаних серед виборців "Європейської солідарності" та "Опозиційна платформа – За життя" – 58%. 42% виборців "Батьківщини" готові повірити результатам опитування, не довіряють – 39%.

КМІС
КМІС

Додамо, що порівну респондентів вважають, що опитування президента це "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.

Також майже 55% українців мають намір взяти участь в опитуванні Зеленського, не братимуть участі – 36%. Крім того, більш ніж 85% українців, які планують взяти участь в опитуванні, є виборцями "Слуги народу".

КМІС
КМІС
КМІС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опитування показало, що більшість українців не підтримали створення вільної економічної зони на Донбасі.

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